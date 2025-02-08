Зеленский собрался сделать из Украины хаб для поставок американского СПГ в Европу

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о желании и готовности страны стать газовым хабом для поставок американского СПГ в страны Европейского союза. Идею, по его словам, поддержали США.

«Мы готовы и хотим — хотим иметь контракты по поставкам в Украину сжиженного газа. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы. Мы с удовольствием готовы поддерживать контракт со странами Европейского Союза», — цитирует бывшего комика его офис.

Зеленский заявил, что американское правительство уже выразило поддержку этой идеи. Также он отметил, что воплощение этого плана в жизнь обеспечит безопасность не только Украине, но и всем странам Европы.