Зеленский собрался сделать из Украины хаб для поставок американского СПГ в Европу
Зеленский заявил о готовности Украины стать газовым хабом для Европы
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о желании и готовности страны стать газовым хабом для поставок американского СПГ в страны Европейского союза. Идею, по его словам, поддержали США.
«Мы готовы и хотим — хотим иметь контракты по поставкам в Украину сжиженного газа. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы. Мы с удовольствием готовы поддерживать контракт со странами Европейского Союза», — цитирует бывшего комика его офис.
Зеленский заявил, что американское правительство уже выразило поддержку этой идеи. Также он отметил, что воплощение этого плана в жизнь обеспечит безопасность не только Украине, но и всем странам Европы.
«Думаю, что это тоже часть безопасности для Украины и Европы. Потому что это не российский газ», — подытожил Зеленский.
Как писал Life.ru, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. Запасы топлива в европейских хранилищах стремительно истощаются, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Словакии и Молдавии. В феврале Украина выразила готовность предоставить свои хранилища для американского газа.
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