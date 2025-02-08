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8 февраля, 15:12

Зеленский собрался сделать из Украины хаб для поставок американского СПГ в Европу

Зеленский заявил о готовности Украины стать газовым хабом для Европы

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о желании и готовности страны стать газовым хабом для поставок американского СПГ в страны Европейского союза. Идею, по его словам, поддержали США.

«Мы готовы и хотим — хотим иметь контракты по поставкам в Украину сжиженного газа. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы. Мы с удовольствием готовы поддерживать контракт со странами Европейского Союза», — цитирует бывшего комика его офис.

Зеленский заявил, что американское правительство уже выразило поддержку этой идеи. Также он отметил, что воплощение этого плана в жизнь обеспечит безопасность не только Украине, но и всем странам Европы.

«Думаю, что это тоже часть безопасности для Украины и Европы. Потому что это не российский газ», — подытожил Зеленский.

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Как писал Life.ru, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. Запасы топлива в европейских хранилищах стремительно истощаются, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Словакии и Молдавии. В феврале Украина выразила готовность предоставить свои хранилища для американского газа.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Ольга Сливченко
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