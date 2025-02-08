Число пострадавших при пожаре на Электрозаводе в Москве выросло до 10
Число обратившихся за помощью после пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы выросло до 10 человек. Об этом сообщили в экстренных службах.
По данным «Интерфакса», среди них двое детей.
Напомним, возгорание в бывшем здании Электрозавода началось вечером 8 февраля. Пламя быстро охватило постройки, в которых находились сдающиеся под фитнес-клуб и студию танцев помещения. Из горящего здания удалось спасти 80 человек. Пятерых из них доставили в больницу. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Обложка ©
Telegram / Прокуратура Москвы