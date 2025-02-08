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Регион
8 февраля, 19:22

Число пострадавших при пожаре на Электрозаводе в Москве выросло до 10

Число обратившихся за помощью после пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы выросло до 10 человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

По данным «Интерфакса», среди них двое детей.

МЧС: Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве ликвидировали
МЧС: Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве ликвидировали

Напомним, возгорание в бывшем здании Электрозавода началось вечером 8 февраля. Пламя быстро охватило постройки, в которых находились сдающиеся под фитнес-клуб и студию танцев помещения. Из горящего здания удалось спасти 80 человек. Пятерых из них доставили в больницу. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Артур Лапсаков
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