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Регион
9 февраля, 09:35

Флаг России указали рядом с фамилиями Медведева и Хачанова на турнире во Франции

Теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов. Обложка © ТАСС / Ding Ting, Станислав Красильников

Теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов. Обложка © ТАСС / Ding Ting, Станислав Красильников

Организаторы турнира ATP 250 в Марселе с помощью триколора указали гражданство российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова. Это заметили на официальном сайте, что стало большой неожиданностью, учитывая действующие ограничения.

В турнирной таблице рядом с фамилиями спортсменов красуется флаг РФ. Медведев и Хачанов начнут выступление в Марселе со второго круга. Турнир состоится с 10 по 16 февраля.

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Напомним, что ранее Россию исключили из зимних Олимпийских игр 2026 в Милане. Сборная страны по хоккею не примет участие в соревнованиях. Журналист Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Эндрю Подниекс подчеркнул, что составы мужских хоккейных команд будут отличаться от тех, что участвовали в 2014 году. Также IIHF не допустила нашу сборную на чемпионат мира, но позже федерация выразила готовность пересмотреть своё решение при определённых условиях.

Наталья Афонина
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