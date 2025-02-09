Флаг России указали рядом с фамилиями Медведева и Хачанова на турнире во Франции
Теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов. Обложка © ТАСС / Ding Ting, Станислав Красильников
Организаторы турнира ATP 250 в Марселе с помощью триколора указали гражданство российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова. Это заметили на официальном сайте, что стало большой неожиданностью, учитывая действующие ограничения.
В турнирной таблице рядом с фамилиями спортсменов красуется флаг РФ. Медведев и Хачанов начнут выступление в Марселе со второго круга. Турнир состоится с 10 по 16 февраля.
Напомним, что ранее Россию исключили из зимних Олимпийских игр 2026 в Милане. Сборная страны по хоккею не примет участие в соревнованиях. Журналист Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Эндрю Подниекс подчеркнул, что составы мужских хоккейных команд будут отличаться от тех, что участвовали в 2014 году. Также IIHF не допустила нашу сборную на чемпионат мира, но позже федерация выразила готовность пересмотреть своё решение при определённых условиях.