Флаг России указали рядом с фамилиями Медведева и Хачанова на турнире во Франции

Организаторы турнира ATP 250 в Марселе с помощью триколора указали гражданство российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова. Это заметили на официальном сайте, что стало большой неожиданностью, учитывая действующие ограничения.

В турнирной таблице рядом с фамилиями спортсменов красуется флаг РФ. Медведев и Хачанов начнут выступление в Марселе со второго круга. Турнир состоится с 10 по 16 февраля.