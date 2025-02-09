Судно из Петербурга прибыло в Финский залив для ремонта российского кабеля

Береговая охрана Финляндии 8 февраля сообщила, что российское судно «Сивуч» и его экипаж приступили к ремонту оборванных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе, принадлежащих РФ. В зоне, где работают моряки, дежурит патрульный корабль финских пограничников Turva.

По данным сервиса морской навигации MarineTraffic, финский Turva и российский «Сивуч», встали на якорь в Финском заливе неподалёку друг от друга.