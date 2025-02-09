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9 февраля, 11:29

Судно из Петербурга прибыло в Финский залив для ремонта российского кабеля

Береговая охрана Финляндии 8 февраля сообщила, что российское судно «Сивуч» и его экипаж приступили к ремонту оборванных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе, принадлежащих РФ. В зоне, где работают моряки, дежурит патрульный корабль финских пограничников Turva.

По данным сервиса морской навигации MarineTraffic, финский Turva и российский «Сивуч», встали на якорь в Финском заливе неподалёку друг от друга.

Судно спецназначения «Сивуч», которому нужно починить два кабеля, ушло из Петербурга 7 февраля. В Российском международном реестре сказано, что совладельцем и оператором этого буксира является ФГБУ «Морская спасательная служба», а сам он приписан к порту Архангельск. Капитан корабля — Андрей Полетаев.

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Ранее в Балтийском море разорвался российский подводный кабель. Инцидент произошёл в финской экономической зоне. А до этого из строя вышел похожий провод, соединяющий Финляндию, Швецию, Литву и ФРГ. Кроме того, между Латвией и Швецией также оборвался оптоволоконный кабель.

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Shutterstock / FOTODOM / Korn Srirawan

Владимир Озеров
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