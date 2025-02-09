FT: После слов Трампа о Газе хуситы могут возобновить активности в Красном море

Желание президента США Дональда Трампа взять под контроль сектор Газа, может выйти для Штатов боком. Высказывания республиканца угрожают судоходной отрасли возобновлением активности йеменского движения «Ансар Аллах» в Красном море, сообщает издание Financial Times со ссылкой на ряд руководителей по грузоперевозкам.

По данным издания, слова хозяина Белого дома у многих вызывают опасения, что хуситы могут возобновить активности против коммерческих судов, пересекающих Красное море. Так, директор компании по грузоперевозкам Norden Ян Риндбо сообщил, что инициативы Трампа лишь усилили ощущение нестабильности на Ближнем Востоке.