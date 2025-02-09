FT: После слов Трампа о Газе хуситы могут возобновить активности в Красном море
Желание президента США Дональда Трампа взять под контроль сектор Газа, может выйти для Штатов боком. Высказывания республиканца угрожают судоходной отрасли возобновлением активности йеменского движения «Ансар Аллах» в Красном море, сообщает издание Financial Times со ссылкой на ряд руководителей по грузоперевозкам.
По данным издания, слова хозяина Белого дома у многих вызывают опасения, что хуситы могут возобновить активности против коммерческих судов, пересекающих Красное море. Так, директор компании по грузоперевозкам Norden Ян Риндбо сообщил, что инициативы Трампа лишь усилили ощущение нестабильности на Ближнем Востоке.
Глава по грузоперевозкам Maersk Винсент Клерк добавил, что компания должна быть уверена, что возвращается к перевозкам через Суэцкий канал не на пару месяцев. По его словам, клиенты не любят нестабильность.
Ранее в ООН сравнили план Трампа о переселении палестинцев с этнической чисткой. Там отметили, что законного способа осуществить идею республиканца не существует. Напомним, что президент США предложил Израилю передать под контроль Вашингтона сектор Газа после окончания конфликта. Он также заявил, что Америка может заняться восстановлением территорий.
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