Трамп отказался раскрывать подробности своих контактов с Путиным
Президент США Дональд Трамп не стал раскрывать подробности своих контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.
«Президент не стал уточнять, когда и как часто он общался с Путиным», — передает группа журналистов, сопровождающих главу государства.
Ранее западные средства массовой информации сообщили о прошедшем телефонном разговоре между Путиным и Трампом. Сам американский президент заявил, что темой обсуждения с российским лидером стал украинский вопрос. Однако в Кремле отказались комментировать беседы президента с американским коллегой. Официальный Белый дом, следуя позиции Кремля, также отказался давать комментарии по переговорам между Путиным и Трампом.
Life.ru / flickr / Trump White House Archived