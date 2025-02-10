Трамп отказался раскрывать подробности своих контактов с Путиным

Президент США Дональд Трамп не стал раскрывать подробности своих контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.

«Президент не стал уточнять, когда и как часто он общался с Путиным», — передает группа журналистов, сопровождающих главу государства.