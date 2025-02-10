Каскадёр Уваров попал в реанимацию после неудачного трюка на озере в Ленобласти

Известный каскадёр Александр Уваров был госпитализирован в реанимацию после несчастного случая во время съёмок фильма в Токсово. По предварительной информации, он упал с воздушной подушки и приземлился на лёд. У актёра диагностирована пробитая черепная кость, его состояние крайне тяжёлое, пишет «Mash на Мойке».