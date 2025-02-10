Каскадёр Уваров попал в реанимацию после неудачного трюка на озере в Ленобласти
Александр Уваров. Кадр из фильма. Фото © «Литейный» (3-й сезон) (2009). Реж. Станислав Мареев, Максим Бриус, сцен. Ростислав Нестеров, Алексей Гусев (II) / kino-teatr
Известный каскадёр Александр Уваров был госпитализирован в реанимацию после несчастного случая во время съёмок фильма в Токсово. По предварительной информации, он упал с воздушной подушки и приземлился на лёд. У актёра диагностирована пробитая черепная кость, его состояние крайне тяжёлое, пишет «Mash на Мойке».
Универсальный каскадёр с почти 25-летним опытом работы получил травму головы во время съёмок на озере Хепоярви. Его срочно доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломами лицевых костей.
Александр Уваров работал над созданием трюков для таких проектов, как «Антикиллер», «Бандитский Петербург», «Улица разбитых фонарей» и многих других кинофильмов.
А ранее стало известно о госпитализации комментатора КХЛ Романа Скворцова. Телеведущий Дмитрий Губерниев сообщал, что его коллега находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении одной из больниц Новосибирска, где 8 — 9 февраля проходил Матч звёзд КХЛ. Позже стало известно, что он пришёл в сознание. А сегодня оказалось, что его жестоко избили за то, что он заступился за знакомого.