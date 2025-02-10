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Регион
10 февраля, 09:38

Песков анонсировал назначение врио главы Новгородской области в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин примет решение о назначении врио губернатора Новгородской области в самое ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, стоит ожидать в ближайшее время. Пока, по состоянию на сейчас, не было принято решения, но это будет в самое ближайшее время», — отметил Песков.

Стало известно новое место работы экс-губернатора Новгородской области
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Напомним, 7 февраля глава Новгородской области Андрей Никитин покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу — он займёт должность заместителя руководителя Минтранса. До проведения выборов временно заведовать регионом будет его первый зам Александр Дронов. А досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября 2025 года в единый день голосования.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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