Песков анонсировал назначение врио главы Новгородской области в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин примет решение о назначении врио губернатора Новгородской области в самое ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, стоит ожидать в ближайшее время. Пока, по состоянию на сейчас, не было принято решения, но это будет в самое ближайшее время», — отметил Песков.