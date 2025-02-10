Песков анонсировал назначение врио главы Новгородской области в ближайшее время
Президент РФ Владимир Путин примет решение о назначении врио губернатора Новгородской области в самое ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, стоит ожидать в ближайшее время. Пока, по состоянию на сейчас, не было принято решения, но это будет в самое ближайшее время», — отметил Песков.
Напомним, 7 февраля глава Новгородской области Андрей Никитин покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу — он займёт должность заместителя руководителя Минтранса. До проведения выборов временно заведовать регионом будет его первый зам Александр Дронов. А досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября 2025 года в единый день голосования.
Life.ru