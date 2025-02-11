Ушедшие слишком рано: Трагические судьбы 6 русских актёров, кто прожил менее 20 лет
К большому сожалению, у этих актёров не было шанса построить карьеру, поскольку они скончались ещё до того, как разменяли второй десяток. Кто из отечественных артистов не дожил до 20, рассказывает Life.ru.
Эти актёры могли бы построить блестящую карьеру, но судьба, будто злая мачеха, распорядилась иначе. Так сложилось, что ни один из них не дожил до 20 лет. Невероятная трагедия — смерть талантливого человека в молодом возрасте. Шестерых ярких артистов помнят не только друзья и семьи, но и телезрители, смотревшие фильмы с ними. Кем были эти безвременно почившие таланты, рассказывает Life.ru.
Владимир Думчев
Владимир Думчев известен за роль в трилогии «Мир в другом измерении». Кадр из фильма «Ночевала тучка золотая», режиссёр Суламбек Мамилов, сценарист Анатолий Приставкин / Kinopoisk
Володя Думчев был настоящей звездой детского кино 90-х. За свою карьеру он сыграл в 20 фильмах — и самым известным из них стал «Мир в другом измерении» 1990 года. Это трилогия фильмов о тёмной стороне перестроечной действительности. По сюжету фильма подросток Юра попадает в колонию для несовершеннолетних за то, что «обнулил» здорового пьяного мужика в качестве мести за надругательство над ровесницей. Думчев играет там роль мальчика по прозвищу Тихоня, и судьба его настолько тяжела, что в конце фильма тот не выдерживает и уходит из жизни. Владимира после этого фильма пригласили сниматься в картине «Мементо мори» («Помни о смерти»), но мальчик погиб буквально через несколько месяцев после начала съёмок — и его просто заменили.
Дмитрий Дедюшко
Дмитрий Дедюшко начал актёрскую карьеру в четыре года. Кадр из фильма «Реальный папа», режиссёр Сергей Бобров, сценарист Олег Маловичко / Kinopoisk
Дмитрий Дедюшко мог бы стать представителем яркой актёрской династии, но судьба распорядилась иначе. Сын известного актёра Александра Дедюшко впервые снялся в кино в возрасте четырёх лет. Он появлялся в таких фильмах, как «Вечерняя сказка» и «Реальный папа», некоторые из них были семейными работами. Вся семья погибла в автокатастрофе в 2007 году, когда Александр, предположительно, заснул за рулём — и врезался в грузовик. Диме тогда было восемь лет. Семью похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. «Реальный папа» с Пореченковым в главной роли вышел спустя год после трагической гибели артистов.
Анатолий Бовыкин
Анатолий Бовыкин сыграл в одном фильме, а его папа возил в СССР припасы по ленд-лизу. Кадр из фильма «Максимка», режиссёр Владимир Браун, сценаристы Григорий Колтунов, Константин Станюкович / Kinopoisk
Толя Бовыкин сыграл только в одном фильме, зато каком! Это был фильм «Максимка» 1952 года, где актёр исполнил главную роль в девять лет. Бовыкин — один из первых темнокожих актёров в истории советского и российского кино. По сюжету «Максимки» матросы с русского корабля спасают маленького чернокожего мальчика, который сразу становится любимцем всего экипажа за свой живой ум и готовность помочь. А уж когда Максимка спасает выпивоху Ивана Лучкина от иностранных вербовщиков рабочей силы, то его зачисляют в команду в качестве юнги. Кстати, папой Толи Бовыкина был матрос с американского судна, которое поставляло в СССР стратегические припасы по программе ленд-лиза ещё во Вторую мировую. Когда Толе исполнилось пятнадцать, он трагически погиб из-за «зацепинга»: прицепился к грузовику, упал, ударился головой, от удара развилась водянка. Так СССР и потерял восходящую звезду кинематографа.
Вера Иванко
Вера Иванко запомнилась всем по «Ералашу». Кадр из фильма «Последняя минута», режиссёр Андрей Джунковский и др., сценарист Владимир Аркуша и др. / Kinopoisk
У Веры Иванко было 16 ролей в кино. Больше всего её запомнили за участие в проекте «Ералаш» и по роли в Театре на Таганке. В возрасте 19 лет в 2013 году Вера переходила дорогу между станциями Кунцево и Рабочий Посёлок в районе улицы Красных зорь, где она жила. Это запад Москвы, достаточно престижный район, но в то время железнодорожные пути ещё не закрыли для обычных прохожих. Получилось, к сожалению, так, что Вера не заметила поезд и скончалась от железнодорожных травм, несовместимых с жизнью. Её прах покоится на Ваганьковском кладбище.
Владимир Гарин
Владимир Гарин играл в фильмах Звягинцева и озвучивал «101 далматинца». Кадр из фильма «Возвращение», режиссёр Андрей Звягинцев, сценаристы Владимир Моисеенко, Александр Новотоцкий / Kinopoisk
Владимир Гарин, возможно, сформировал поколение русских миллениалов. По крайней мере «дети тысячелетия» точно запомнили его голос в озвучке «101 далматинца». Но это не единственная его работа: Гарин сыграл одну из главных ролей в первом фильме Звягинцева «Возвращение», а сама картина получила венецианского «Золотого льва». В возрасте 17 лет Володя трагически ушёл из жизни: утонул в Ленинградской области — в озере Осиновском. Его мама затем взяла под опеку мальчика с лейкемией, а теперь работает в реабилитационном центре для тяжелобольных детей.
Егор Клинаев
Егор Клинаев вёл детскую передачу «Пора в космос!» на телеканале «Карусель». Кадр из фильма «Взрыв», режиссёр Андрей Мармонтов, сценаристы Илья Куликов, Василий Внуков, Владимир Батрамеев / Kinopoisk
Егор Клинаев навсегда останется в нашей памяти смеющимся парнем на Красной площади со стаканом кофе в руке. Ещё до 18 лет он стал ведущим программы «Пора в космос!» на детском телеканале «Карусель» и записал фит с Тимати. В принципе, Егору можно было не поступать на факультет эстрадного пения Государственного музыкального училища эстрадно-джазового искусства, потому что родители мальчика сами были музыкантами, да и сам он уже многого добился. Но ГМУЭДИ принял этого студента с распростёртыми объятиями. Однако в 2017 году Егор Клинаев трагически погиб, когда решил оказать помощь пострадавшим в ДТП на МКАДе. Актёра сбила машина, которая проезжала мимо. Егора отпевали в храме Дмитрия Донского в Северном Бутове.
Такие талантливые ребята, такие разные судьбы, такие трагические смерти… Посмотрите фильм «Максимка» в память о Толе Бовыкине или «Реального папу» в память о семье Дедюшко. А ранее Life.ru публиковал материал о российских актёрах-долгожителях.
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадры из фильмов «Ералаш», «Физрук», «Возвращение» / Kinopoisk