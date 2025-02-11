«С чем мы боремся?» Эстонец возмутился отключением страны от энергосистемы России
Житель Эстонии раскритиковал отключение страны от совместной с РФ энергосистемы
Житель Эстонии Дмитрий Куракин возмутился решением властей отключиться от общей с Россией энергетической системы БРЭЛЛ. По его словам, действия Таллина могут навредить прежде всего жителям страны.
«Эстония, у меня к вам вопрос: <...> скажите, пожалуйста, а с чем мы боремся?» — вопрошает Куракин на видео в TikTok.
Мужчина поразился объявлениям на дверях квартир о необходимости запастись нужными вещами из-за возможных серьёзных проблем с энергоснабжением, которые грозят Эстонии после подключения к европейской сети. Он добавил, что решение отключиться от России невыгодно с точки зрения экономики.
Напомним, ранее прибалтийские страны вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Договорённость об обмене электроэнергией между государствами существовала с февраля 2001 года, но страны Балтии на протяжении десяти лет готовились к разрыву энергокольца. В Эстонии прямо перед отключением от энергосистемы России вышла из строя электростанция.
Shuterstock / FOTODOM / ssguy