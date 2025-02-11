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Регион
11 февраля, 06:57

«С чем мы боремся?» Эстонец возмутился отключением страны от энергосистемы России

Житель Эстонии раскритиковал отключение страны от совместной с РФ энергосистемы

Житель Эстонии Дмитрий Куракин возмутился решением властей отключиться от общей с Россией энергетической системы БРЭЛЛ. По его словам, действия Таллина могут навредить прежде всего жителям страны.

«Эстония, у меня к вам вопрос: <...> скажите, пожалуйста, а с чем мы боремся?» — вопрошает Куракин на видео в TikTok.

Мужчина поразился объявлениям на дверях квартир о необходимости запастись нужными вещами из-за возможных серьёзных проблем с энергоснабжением, которые грозят Эстонии после подключения к европейской сети. Он добавил, что решение отключиться от России невыгодно с точки зрения экономики.

«До свидания, Ленин!» Президент Литвы поднял странный тост за отключение Балтии от БРЭЛЛ
«До свидания, Ленин!» Президент Литвы поднял странный тост за отключение Балтии от БРЭЛЛ

Напомним, ранее прибалтийские страны вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Договорённость об обмене электроэнергией между государствами существовала с февраля 2001 года, но страны Балтии на протяжении десяти лет готовились к разрыву энергокольца. В Эстонии прямо перед отключением от энергосистемы России вышла из строя электростанция.

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Shuterstock / FOTODOM / ssguy

Никита Никонов
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