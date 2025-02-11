«С чем мы боремся?» Эстонец возмутился отключением страны от энергосистемы России

Житель Эстонии Дмитрий Куракин возмутился решением властей отключиться от общей с Россией энергетической системы БРЭЛЛ. По его словам, действия Таллина могут навредить прежде всего жителям страны.

«Эстония, у меня к вам вопрос: <...> скажите, пожалуйста, а с чем мы боремся?» — вопрошает Куракин на видео в TikTok.