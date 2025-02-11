Зверские нравы: Россиян предупредили о сложностях с питомцами из приютов

Питомцы, от которых отказались их прежние владельцы, обычно быстро находят новых хозяев. В то же время в приютах чаще всего оказываются бездомные животные с проблемным поведением, которые могут доставить своим новым владельцам определённые трудности, рассказал лектор российского общества «Знание» Алексей Брейкин.

По его словам, уличные собаки не всегда воспринимают новый дом как спасение, что может привести к попыткам сбежать. Животные, выросшие на улице, часто демонстрируют асоциальное поведение, что усложняет их адаптацию к жизни с человеком. Кроме того, такие питомцы могут вести себя агрессивно из-за стресса, что требует особого подхода со стороны новых владельцев.

Эксперт призвал брать из приютов питомцев в возрасте от двух до четырёх месяцев, потому что в этот период происходит активная социализация и адаптация. Кроме того, характер породистых собак более предсказуемый, чем у метисов и дворняг. Внимательнее нужно быть и с собаками, которых вы встретили на улице.