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Регион
11 февраля, 09:33

Телеведущая Курбангалеева* заявила, что Россия требует от Чехии её экстрадиции

Фарида Курбангалеева*. Фото © Telegram / «Пражский Град»

Фарида Курбангалеева*. Фото © Telegram / «Пражский Град»

Экс-телеведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева* заявила, что Генпрокуратура России потребовала от властей Чехии экстрадировать её в РФ. Об этом журналистка написала на своей страничке в Facebook**.

Курбангалеева* утверждает, что получила от полиции Чехии письмо, где говорилось о требовании ГП РФ. По её словам, дело рассмотрят на заседании суда в Праге, телеведущей уже назначили адвоката.

Напомним, в Ранее Курбангалеева* была объявлена в международный розыск за публичное оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии. Следствие призвало суд заочно арестовать бывшую ведущую «‎Вестей», которая проживает в Чехии и активно ведёт блогерскую деятельность.

Курбангалеева* с 1998 по 2007 год работала в ГТРК "Татарстан", она была корреспондентом телеканала "Россия" в Поволжье, а также вела программу "Вести" на канале "Россия-1". В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, журналистка покинула телеканал.

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* Внесена в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Полина Никифорова
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