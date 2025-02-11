Телеведущая Курбангалеева* заявила, что Россия требует от Чехии её экстрадиции

Экс-телеведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева* заявила, что Генпрокуратура России потребовала от властей Чехии экстрадировать её в РФ. Об этом журналистка написала на своей страничке в Facebook**.

Курбангалеева* утверждает, что получила от полиции Чехии письмо, где говорилось о требовании ГП РФ. По её словам, дело рассмотрят на заседании суда в Праге, телеведущей уже назначили адвоката.

Курбангалеева* с 1998 по 2007 год работала в ГТРК "Татарстан", она была корреспондентом телеканала "Россия" в Поволжье, а также вела программу "Вести" на канале "Россия-1". В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, журналистка покинула телеканал.