Осуждённую за оправдание терроризма Петрийчук* этапировали в колонию

Драматурга Светлану Петрийчук*, которую осудили на пять лет и десять месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма, начали этапировать в колонию из московского СИЗО. Об этом пишет телеграм-канал группы поддержки Петрийчук*.

«Сегодня ранним утром Свету после 649 дней в СИЗО-6 «Печатники» отправили по этапу. Место этапирования неизвестно», — указано в сообщении.

По данным следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы «Финист ясный сокол», в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Второй осуждённой по этому делу проходит Евгения Беркович*. Они совместно поставили пьесу, показали постановку на различных фестивалях, в театрах, а также в Сети. Уточняется, что Беркович* этапировали в начале феврале. 6 февраля она уже прибыла в ИК-3 Костромской области.

Напомним, что в июле 2024 года суд приговорил режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* к шести годам лишения свободы. Позднее приговоры были незначительно смягчены. Скандал разгорелся из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол». В нём рассказывалось о судьбе россиянок, связавших свои жизни с сирийскими исламистами.