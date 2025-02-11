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Регион
11 февраля, 10:02

Осуждённую за оправдание терроризма Петрийчук* этапировали в колонию

Драматизм Светлана Петрийчук*. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Драматизм Светлана Петрийчук*. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Драматурга Светлану Петрийчук*, которую осудили на пять лет и десять месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма, начали этапировать в колонию из московского СИЗО. Об этом пишет телеграм-канал группы поддержки Петрийчук*.

«Сегодня ранним утром Свету после 649 дней в СИЗО-6 «Печатники» отправили по этапу. Место этапирования неизвестно», — указано в сообщении.

По данным следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы «Финист ясный сокол», в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Второй осуждённой по этому делу проходит Евгения Беркович*. Они совместно поставили пьесу, показали постановку на различных фестивалях, в театрах, а также в Сети. Уточняется, что Беркович* этапировали в начале феврале. 6 февраля она уже прибыла в ИК-3 Костромской области.

Песков не стал комментировать приговор Беркович* и Петрийчук*
Песков не стал комментировать приговор Беркович* и Петрийчук*

Напомним, что в июле 2024 года суд приговорил режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* к шести годам лишения свободы. Позднее приговоры были незначительно смягчены. Скандал разгорелся из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол». В нём рассказывалось о судьбе россиянок, связавших свои жизни с сирийскими исламистами.

* Находятся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Дарья Нарыкова
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