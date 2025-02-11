Запад уже не впервые использует ресурсы Украины в своих интересах — это обычная практика в таких делах. Ранее речь шла о женщинах, затем о похищенных органах, а теперь дело дошло до добычи редкоземельных металлов. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский согласился на передачу редкоземельных металлов с территории Незалежной для погашения долгов перед Вашингтоном.

Депутат Делягин комментирует сделку о передаче редкоземельных металлов между Украиной и США. Видео © Life.ru

«Хороший вид бизнеса. Трамп оценил в 350 миллиардов, а собирается он забрать 500 миллиардов. Американская помощь была в значительной степени разворована. Притом при коррумпированности Украины разворована американцами. Стандартный подход: половину я украл и даю вам половину того, а отдавать должны всё», — заявил депутат.

Парламентарий отметил, что сделка в обмен на ресурсы не окажет влияния на Украину, поскольку «то, что мертво, умереть не может». В политическом и экономическом плане этой страны больше не существует. В настоящее время идёт борьба между Англией и Америкой за право владеть оставшейся оболочкой.

Единоличное решение Зеленского отдать ресурсы американцам Делягин назвал «очень демократичным» и удобным для Запада. В будущем киевского лидера можно будет устранить, списав всю вину за принятые решения на покойника. При этом многие на Западе рассматривают украинцев как рабов и не ожидают, что они будут принимать решения относительно отдачи редкоземельных металлов. Парламентарий также добавил, что, даже если бы Зеленский и захотел провести референдум для выяснения мнения народа, это невозможно в условиях террора и нестабильности, которые сейчас наблюдаются на Украине.