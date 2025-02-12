Великая подземная стена: Что известно про секретный город для ядерных ракет в Китае Китай построил целый подземный город для защиты своего ядерного арсенала и нанесения комплексного ответного удара. Его протяжённость — 5 тыс. километров. Что собой представляет секретный проект — в материале Life.ru. 11 февраля, 21:35 Протяжённость подземных тоннелей в Китае, которые уходят глубоко под гранитные скалы, превышает 5 тысяч километров. X / Mete Sohtaoğlu

Гостелеканал КНР China Central Television продемонстрировал так называемую подземную Великую Китайскую стену — гигантскую сеть подземных сооружений для хранения, транспортировки и пуска межконтинентальных баллистических ракет. На кадрах из репортажа, запись которого появилась в соцсети Weibo, запечатлено внутреннее убранство масштабного оборонного строения, процесс перемещения МБР и подготовка к старту одной из них.

Подземная Великая Китайская стена. Видео © X / Mete Sohtaoğlu

В ролике говорится, что протяжённость подземных тоннелей, которые уходят глубоко под гранитные скалы, превышает пять тысяч километров. Они «простираются на север и юг, на запад и восток», утверждают авторы. Цель масштабного проекта — защита стратегического арсенала КНР и сокрытие настоящего места пуска ракет от потенциального противника. Ракеты могут свободно перемещаться между настоящими и ложными шахтами и стартовать из самых неожиданных районов Поднебесной. От поражения МБР защищают не только десятки метров горных пород и земли, но и прочные железобетонные стены. А все въезды закрываются взрывостойкими дверьми толщиной более метра.

«В сочетании с комплексной подземной системой выживания это просто пятизвёздочное роскошное убежище для ракетных войск. Это не просто лозунг, это основа стратегического сдерживания страны», — говорится в репортаже.

По данным дикторов, подземную Великую Китайскую стену начали возводить ещё в 1990-е и её строительство в целях расширения до сих пор продолжается. Впрочем, некоторые источники датируют старт работ 1950-ми годами. Такой разброс неудивителен, так как почти вся информация о сооружении держится в секрете.

Один из проектировщиков подземного города для ракет, лауреат высшей научной и технологической премии КНР Цянь Циху ещё в 2019 году заявлял, что его детище способно защитить МБР не только от специального бетонобойного оружия для поражения бункеров, но и от гиперзвуковых ракет. А так как ядерная доктрина Поднебесной основана на принципе «не применять первым» и требует, чтобы страна была готова выдержать удар ЯО, прежде чем атаковать в ответ, решение спрятать арсенал под естественным панцирем выглядит единственно верным. Кроме того, отследить количество ракет, их перемещение и точку старта становится попросту невозможно.

«Развитие щита должно идти в ногу с развитием копья. Наша оборонная инженерия развивается в ногу со временем, поскольку новое наступательное оружие ставит перед нами новые задачи», — сообщал Цянь Циху изданию Global Times.

Академик Китайской академии наук подчеркнул, что строение является «последней линией национальной обороны страны». А так как потенциальные противники Поднебесной совершенствуют наступательное вооружение на фоне нестабильной международной обстановки, проблема укрепления национальной обороны становится всё более актуальной, утверждал Циху в 2019 году. А с учётом нынешней ситуации на геополитической арене, когда даже стрелки символических часов Судного дня на одну секунду приблизились к «ядерной полуночи», творение китайского академика оказалось самым настоящим взглядом в будущее.

Стоит отметить, что китайские власти не скрывают факт наличия подземных сооружений с ядерным арсеналом. Телерепортажи CCTV о работе военнослужащих 2-го артиллерийского дивизиона НОАК по возведению ракетного города появлялись и ранее. Судя по всему, Пекин намеренно допускает просачивание информации о проекте в Сеть с целью удержать потенциальных противников от соблазна нанести первый удар.

Авторы Илья Пушкарев