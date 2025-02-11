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11 февраля, 16:18

В Киев уже направили человека от Трампа, чтобы обсудить сделку по ископаемым

Bloomberg: Глава Минфина США полетит в Киев, чтобы обсудить сделку по ископаемым

Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе отправится в Киев для переговоров о доступе к важным минералам Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. В Белом доме комментировать информацию отказались.

«Бессент станет первым членом кабинета Дональда Трампа, посетившим Украину. Он запланировал поездку в Киев спустя несколько дней после того, как президент заявил, что его администрация хочет заключить соглашение о доступе к ресурсам», — пишет агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов оказать Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы. Изначально обговаривалась сумма сделки размером 500 млн долларов. Глава киевского режима Владимир Зеленский сразу же согласился на эту сделку. При этом спустя время к ценнику прибавились три нуля и миллионы превратились в миллиарды.

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Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Полина Никифорова
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