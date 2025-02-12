А король-то голый: Трампа уличили в отсутствии какого-либо плана по Украине
Fox News: У Трампа нет чёткого плана по завершению украинского конфликта
Американские власти пока не имеют чёткого плана по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканалу Fox News неназванный европейский чиновник. По его словам, США в настоящий момент рассматривают разные предложения от союзников, включая усиление экономического давления на Россию.
«Все опции по завершению… находятся на рассмотрении — направление действий будет определять Трамп. Всё ещё имеется множество возможностей для ужесточения санкций», — сказал чиновник.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, якобы Дональд Трамп стремится к быстрому заключению мирного соглашения по Украине. Вопрос урегулирования конфликта глава Белого дома уже успел обсудить даже с российским коллегой Владимиром Путиным.
Flickr / Trump White House Archived