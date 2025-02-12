А король-то голый: Трампа уличили в отсутствии какого-либо плана по Украине

Американские власти пока не имеют чёткого плана по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканалу Fox News неназванный европейский чиновник. По его словам, США в настоящий момент рассматривают разные предложения от союзников, включая усиление экономического давления на Россию.