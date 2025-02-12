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12 февраля, 05:15

В Охотском море спасли 109 рыбаков с дрейфующей льдины

Сотрудники МЧС в Сахалинской области спасли 109 рыбаков в Охотском море, которые оказались на дрейфующей льдине. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В Сахалинской области спасают рыбаков с дрейфующей льдины. Видео © Пресс-служба МЧС

«Спасатели ведомства эвакуировали: 44 человек на вертолёте Ми-8, 65 — с помощью плавсредств», — говорится в сообщении.

При этом ранее в МЧС отметили, что рыбаки отказывались покидать льдину. Некоторые любители рыбалки не хотели возвращаться домой с пустыми рыками.

Как сообщал Life.ru, около 300 рыбаков попали в ловушку, когда от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина длиной в 10 метров. Некоторые смогли покинуть льдину самостоятельно, за остальными спасатели отправили специальную технику.

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Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Никита Никонов
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