В Охотском море спасли 109 рыбаков с дрейфующей льдины

Сотрудники МЧС в Сахалинской области спасли 109 рыбаков в Охотском море, которые оказались на дрейфующей льдине. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В Сахалинской области спасают рыбаков с дрейфующей льдины. Видео © Пресс-служба МЧС

«Спасатели ведомства эвакуировали: 44 человек на вертолёте Ми-8, 65 — с помощью плавсредств», — говорится в сообщении.