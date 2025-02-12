В Охотском море спасли 109 рыбаков с дрейфующей льдины
Сотрудники МЧС в Сахалинской области спасли 109 рыбаков в Охотском море, которые оказались на дрейфующей льдине. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В Сахалинской области спасают рыбаков с дрейфующей льдины. Видео © Пресс-служба МЧС
«Спасатели ведомства эвакуировали: 44 человек на вертолёте Ми-8, 65 — с помощью плавсредств», — говорится в сообщении.
При этом ранее в МЧС отметили, что рыбаки отказывались покидать льдину. Некоторые любители рыбалки не хотели возвращаться домой с пустыми рыками.
Как сообщал Life.ru, около 300 рыбаков попали в ловушку, когда от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина длиной в 10 метров. Некоторые смогли покинуть льдину самостоятельно, за остальными спасатели отправили специальную технику.
Пресс-служба МЧС