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Регион
12 февраля, 08:54

Алаудинов рассказал, как бойцы «Ахмата» два месяца держали оборону в окружении

Группа бойцов спецназа «Ахмат» два месяца держала оборону, находясь в полном окружении в курском приграничье. О подвиге военных сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он назвал спецназовцев очень достойными, героическими ребятами. Командовал группой военный с позывным Боучуд — он отвлекал огонь ВСУ на себя во время эвакуации своих бойцов.

«Тот же самый отряд Питерского, который героически сражался на участке между Мартыновкой и Черкасским Поречным. Удерживал стратегический участок дороги командир группы с позывным Боучуд, который героически отстаивал этот участок более двух месяцев, а когда уже все они были ранены, командир лично руководил ими», — рассказал Алаудинов.

Командование спецназа «Ахмат» представило Боучуда к званию Героя России.

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А ранее военкоры сообщили о мощном прорыве Армии России в Курской области. Тем временем российские бойцы освободили уже 63,2% территории, занятой ВСУ в курском приграничье. При этом потери противника на этом участке всё растут и приближаются к 60 тысячам за всё время вторжения в регион.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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