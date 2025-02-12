Алаудинов рассказал, как бойцы «Ахмата» два месяца держали оборону в окружении

Он назвал спецназовцев очень достойными, героическими ребятами. Командовал группой военный с позывным Боучуд — он отвлекал огонь ВСУ на себя во время эвакуации своих бойцов.

«Тот же самый отряд Питерского, который героически сражался на участке между Мартыновкой и Черкасским Поречным. Удерживал стратегический участок дороги командир группы с позывным Боучуд, который героически отстаивал этот участок более двух месяцев, а когда уже все они были ранены, командир лично руководил ими», — рассказал Алаудинов.