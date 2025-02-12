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12 февраля, 10:13

В Москве началась церемония прощания с Олегом Стриженовым

В Москве началась церемония прощания с актёром Олегом Стриженовым. В последний путь артиста провожают в Храме Святителя Николая на Трёх Горах в Пресненском районе. Президент России Владимир Путин направил на церемонию прощания венок. С артистом простились его сын Александр с невесткой Екатериной, актриса Лариса Лужина, телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева.

Венок от президента России Владимира Путина. Фото © Life.ru

Венок от президента России Владимира Путина. Фото © Life.ru

Церемония прощания с Олегом Стриженовым. Видео © Life.ru

«Олег Стриженов — один из величайших актёров нашей страны, потрясающая личность, человек невероятной мужской и человеческой красоты. <...> Но всё-таки в этой утрате есть и счастливая нота. У него прекрасный сын, у сына прекрасные дети и внуки», — сказала Малышева.

Сын Олега Стриженова Александр с невесткой Екатериной и телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания. Фото © Life.ru

Сын Олега Стриженова Александр с невесткой Екатериной и телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания. Фото © Life.ru

Церемония прощания с Олегом Стриженовым. Фото © Life.ru

Церемония прощания с Олегом Стриженовым. Фото © Life.ru

Напомним, Олег Стриженов скончался на 95-м году жизни 9 февраля. Предварительная причина смерти — осложнения после ишемического инсульта. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Похороны Олега Стриженова пройдут в закрытом режиме
Похороны Олега Стриженова пройдут в закрытом режиме
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Life.ru

Полина Никифорова
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