В Москве началась церемония прощания с Олегом Стриженовым

В Москве началась церемония прощания с актёром Олегом Стриженовым. В последний путь артиста провожают в Храме Святителя Николая на Трёх Горах в Пресненском районе. Президент России Владимир Путин направил на церемонию прощания венок. С артистом простились его сын Александр с невесткой Екатериной, актриса Лариса Лужина, телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева.

«Олег Стриженов — один из величайших актёров нашей страны, потрясающая личность, человек невероятной мужской и человеческой красоты. <...> Но всё-таки в этой утрате есть и счастливая нота. У него прекрасный сын, у сына прекрасные дети и внуки», — сказала Малышева.