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12 февраля, 13:33

Русский дом в Баку начал освобождать помещение

ТАСС: Русский дом в Баку освобождает помещение, уже демонтирована вывеска

На территории, где располагался российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку, освобождается место. Со здания уже сняли вывеску и убрали все надписи на русском языке.

«Вывеску со здания уже полностью сняли», — сказал в беседе с ТАСС представитель Русского дома.

Снаружи здания видно, что стены в фойе и в зале, где проходили ранее мероприятия, уже опустели — убраны все картины, плакаты и афиши. Также свёрнута передвижная выставка. Часть предметов всё ещё остаётся на своих местах.

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Напомним, на прошлой неделе Азербайджан уведомил РФ о закрытии Русского дома в Баку. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков уточнил, что центр по местным законам следовало зарегистрировать в качестве юридического лица, однако азербайджанские власти так и не отреагировали на запросы Москвы в содействии процессу. Позднее в Кремле уточнили, что данная тема возможно будет затронута во время встречи президента РФ Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева.

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VK / Русский дом

Мария Любицкая
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