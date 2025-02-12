Русский дом в Баку начал освобождать помещение

На территории, где располагался российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку, освобождается место. Со здания уже сняли вывеску и убрали все надписи на русском языке.

«Вывеску со здания уже полностью сняли», — сказал в беседе с ТАСС представитель Русского дома.