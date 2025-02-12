«С ним покончено»: Канье Уэсту предрекли изгнание из США
Sun: Рэпер Канье Уэст больше не сможет вести дела в США
Канье Уэст. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Рэпер и бизнесмен Канье Уэст не сможет вести предпринимательскую деятельность на территории США после скандальных заявлений в соцсети Х. Чиновники выдавят его из страны, заявил американский предприниматель Дэниел Старр газете Sun.
Старр сообщил, что его влиятельные знакомые у власти хотят помешать Уэсту вести дела в Штатах. Компаньоны также готовы отказаться от сотрудничества.
«С Канье покончено... Он просто не сможет вести дела в этой стране так, как раньше. За кулисами многое делается для того, чтобы этого добиться... Единственная возможность для него продолжить заниматься чем-либо связанным с модой — это вывести свой бизнес за рубеж», — говорится в сообщении.
Отмечается, что давление американского правительства сделает деятельность Канье в США практические невозможной. Президент Штатов Дональд Трамп не позволит рэперу зарабатывать деньги после его слов. Компании, которые продолжат с ним сотрудничать, столкнутся с санкциями.
Напомним, ранее американский рэпер заявил, что страдает от аутизма, который прежде считал биполярным расстройством. Канье вновь привлёк к себе публику, сделав в соцсети Х череду постов с националистическими, сексистскими и антисемитскими высказываниями — в том числе с признанием в любви Гитлеру. Позже он разместил интимные хроники, а следом удалился из Сети.