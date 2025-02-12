«С ним покончено»: Канье Уэсту предрекли изгнание из США

Рэпер и бизнесмен Канье Уэст не сможет вести предпринимательскую деятельность на территории США после скандальных заявлений в соцсети Х. Чиновники выдавят его из страны, заявил американский предприниматель Дэниел Старр газете Sun.

Старр сообщил, что его влиятельные знакомые у власти хотят помешать Уэсту вести дела в Штатах. Компаньоны также готовы отказаться от сотрудничества.

«С Канье покончено... Он просто не сможет вести дела в этой стране так, как раньше. За кулисами многое делается для того, чтобы этого добиться... Единственная возможность для него продолжить заниматься чем-либо связанным с модой — это вывести свой бизнес за рубеж», — говорится в сообщении.