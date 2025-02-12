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12 февраля, 16:17

Комментатора Скворцова перевели из реанимации после избиения в Новосибирске

Жена комментатора Скворцова рассказала, что его перевели в палату

Роман Скворцов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Роман Скворцов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Спортивного комментатора Романа Скворцова, которого избили в Новосибирске, перевели в палату из реанимации. Об этом рассказала его жена Ксения в своих социальных сетях.

«Перевели в палату. Уже смотрит «Матч ТВ», — поделилась Скворцова, чтобы успокоить тех, кто переживал за комментатора.

Жена комментатора Скворцова сообщила, что у него замедление речи и амнезия
Жена комментатора Скворцова сообщила, что у него замедление речи и амнезия

Напомним, что Скворцова, прибывшего в Новосибирск комментировать Матч звёзд КХЛ, избили у бара. Его коллега Дмитрий Губерниев рассказал, что комментатор оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. Когда Скворцов пришёл в сознание, не мог вспомнить, что с ним случилось. Позже выяснилось, что Скворцов вступился за своего знакомого, который поссорился с группой людей в одном из местных заведений, и был жестоко избит. В Сети появилось видео нападения на комментатора.

Алена Пенчугина
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