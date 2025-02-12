Комментатора Скворцова перевели из реанимации после избиения в Новосибирске
Жена комментатора Скворцова рассказала, что его перевели в палату
Роман Скворцов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Спортивного комментатора Романа Скворцова, которого избили в Новосибирске, перевели в палату из реанимации. Об этом рассказала его жена Ксения в своих социальных сетях.
«Перевели в палату. Уже смотрит «Матч ТВ», — поделилась Скворцова, чтобы успокоить тех, кто переживал за комментатора.
Напомним, что Скворцова, прибывшего в Новосибирск комментировать Матч звёзд КХЛ, избили у бара. Его коллега Дмитрий Губерниев рассказал, что комментатор оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. Когда Скворцов пришёл в сознание, не мог вспомнить, что с ним случилось. Позже выяснилось, что Скворцов вступился за своего знакомого, который поссорился с группой людей в одном из местных заведений, и был жестоко избит. В Сети появилось видео нападения на комментатора.