Глава Минобороны ФРГ уловил сигналы Киева о готовности идти на уступки территорий
Писториус: С Украины поступают сигналы о готовности уступить территории
Киев подаёт сигналы о готовности идти на уступки, заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус. При этом, по его словам, нельзя принимать решение о прекращении огня за спиной украинских властей.
«С Украины поступают сигналы о том, что есть определённая готовность уступить территорию при определённых условиях», — сказал Писториус в эфире подкаста Table.Briefings, сообщает Tagesschau.
По мнению немецкого политика, не стоит ожидать, что на Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля будет презентован всеобъемлющий план мирного урегулирования по Украине. Вместе с тем министр обороны ФРГ не сомневается, что в 2025 году «наметятся подвижки» в конфликте.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о планах предложить России прямой обмен территориями. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев напомнил киевскому режиму, что тот не может торговаться с РФ так как у них нет реальной силы. В Кремле тоже жёстко отреагировали на идею киевского главаря, подчеркнув, что об обмене территорий не может быть и речи.
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