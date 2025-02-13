Глава Минобороны ФРГ уловил сигналы Киева о готовности идти на уступки территорий

Киев подаёт сигналы о готовности идти на уступки, заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус. При этом, по его словам, нельзя принимать решение о прекращении огня за спиной украинских властей.

«С Украины поступают сигналы о том, что есть определённая готовность уступить территорию при определённых условиях», — сказал Писториус в эфире подкаста Table.Briefings, сообщает Tagesschau.