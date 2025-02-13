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13 февраля, 06:59

Глава Минобороны ФРГ уловил сигналы Киева о готовности идти на уступки территорий

Писториус: С Украины поступают сигналы о готовности уступить территории

Киев подаёт сигналы о готовности идти на уступки, заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус. При этом, по его словам, нельзя принимать решение о прекращении огня за спиной украинских властей.

«С Украины поступают сигналы о том, что есть определённая готовность уступить территорию при определённых условиях», — сказал Писториус в эфире подкаста Table.Briefings, сообщает Tagesschau.

По мнению немецкого политика, не стоит ожидать, что на Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля будет презентован всеобъемлющий план мирного урегулирования по Украине. Вместе с тем министр обороны ФРГ не сомневается, что в 2025 году «наметятся подвижки» в конфликте.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о планах предложить России прямой обмен территориями. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев напомнил киевскому режиму, что тот не может торговаться с РФ так как у них нет реальной силы. В Кремле тоже жёстко отреагировали на идею киевского главаря, подчеркнув, что об обмене территорий не может быть и речи.

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Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Никита Никонов
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