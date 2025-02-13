МИД: РФ не оставит без ответа военное присутствие США у северных границ

В случае усиления военного присутствия США у северных границ Россия непременно ответит. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД Артём Студенников.

«Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Он уточнил, что принимать конкретные решения в данном вопросе — прерогатива Минобороны. Однако по его словам, в последнее время на севере Европы и в регионе Балтийского моря США предпринимают попытки наладить военное сотрудничество со своими сателлитами. На предложение уже отозвались Финляндия и Швеция, несмотря на заявления Москвы, что никакие угрозы данные страны ранее не получали. Более того, РФ предпринимала попытки наладить контакты.