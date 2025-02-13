МИД: РФ не оставит без ответа военное присутствие США у северных границ
В случае усиления военного присутствия США у северных границ Россия непременно ответит. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД Артём Студенников.
«Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Он уточнил, что принимать конкретные решения в данном вопросе — прерогатива Минобороны. Однако по его словам, в последнее время на севере Европы и в регионе Балтийского моря США предпринимают попытки наладить военное сотрудничество со своими сателлитами. На предложение уже отозвались Финляндия и Швеция, несмотря на заявления Москвы, что никакие угрозы данные страны ранее не получали. Более того, РФ предпринимала попытки наладить контакты.
Комментируя последний инцидент в Балтийском море с повреждением кабелей, дипломат заявил, что подобные ситуации не новы и нередко случаются в морских акваториях, тем более если речь идёт о районах с интенсивным судоходством. Однако на Западе ситуация подаётся совершенно иначе.
Напомним, что в конце января оборвался подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией. Предполагалось, что он вышел из строя из-за внешнего воздействия. После этого шведские власти задержали идущий из России балкер Vezhen. Латвия даже отправила на место водолазный отряд, чтобы водолазы погрузились и посмотрели на всё своими глазами. В результате никаких доказательств диверсии найдено не было.
Life.ru