Суд в Москве не разрешил жене экс-мэра Сочи Копайгородского вернуться в зону СВО
Янина Копайгородская. Обложка © Соцсети Янины Копайгородской
Супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская не оставляет попыток обжаловать решение о своём увольнении с военной службы. После отказа рассматривать иск Московским гарнизонным военным судом, она подала аналогичное прошение в Луганский гарнизонный военный суд.
«Чета обвиняемых Копайгородских таким образом хочет через суд вернуться на СВО. Вслед за супругой намерен подать заявление в Луганский гарнизонный военный суд и экс-градоначальник Сочи. Ему суд продлил нахождение в СИЗО до 17 мая за взятку и хищения», — пишет «Коммерсант».
Янина Копайгородская до 17 мая находится под домашним арестом.
Напомним, что новость о задержании Копайгородского появилась в сентябре прошлого года. В октябре задержали и его супругу. От возбуждения уголовного дела Копайгородского не спас даже контракт с Минобороны и добровольный уход на СВО. В конце декабря стало известно, что его обвиняют во взятке в особо крупном размере.