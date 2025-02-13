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Регион
13 февраля, 08:21

Суд в Москве не разрешил жене экс-мэра Сочи Копайгородского вернуться в зону СВО

Янина Копайгородская. Обложка © Соцсети Янины Копайгородской

Янина Копайгородская. Обложка © Соцсети Янины Копайгородской

Супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская не оставляет попыток обжаловать решение о своём увольнении с военной службы. После отказа рассматривать иск Московским гарнизонным военным судом, она подала аналогичное прошение в Луганский гарнизонный военный суд.

«Чета обвиняемых Копайгородских таким образом хочет через суд вернуться на СВО. Вслед за супругой намерен подать заявление в Луганский гарнизонный военный суд и экс-градоначальник Сочи. Ему суд продлил нахождение в СИЗО до 17 мая за взятку и хищения», — пишет «Коммерсант».

Янина Копайгородская до 17 мая находится под домашним арестом.

На экс-мэра Сочи Копайгородского и его жену завели ещё одно уголовное дело
На экс-мэра Сочи Копайгородского и его жену завели ещё одно уголовное дело

Напомним, что новость о задержании Копайгородского появилась в сентябре прошлого года. В октябре задержали и его супругу. От возбуждения уголовного дела Копайгородского не спас даже контракт с Минобороны и добровольный уход на СВО. В конце декабря стало известно, что его обвиняют во взятке в особо крупном размере.

Мария Любицкая
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