Суд в Москве не разрешил жене экс-мэра Сочи Копайгородского вернуться в зону СВО

Супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская не оставляет попыток обжаловать решение о своём увольнении с военной службы. После отказа рассматривать иск Московским гарнизонным военным судом, она подала аналогичное прошение в Луганский гарнизонный военный суд.

«Чета обвиняемых Копайгородских таким образом хочет через суд вернуться на СВО. Вслед за супругой намерен подать заявление в Луганский гарнизонный военный суд и экс-градоначальник Сочи. Ему суд продлил нахождение в СИЗО до 17 мая за взятку и хищения», — пишет «Коммерсант».