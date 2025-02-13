Песков не ответил на вопрос, был ли вчерашний разговор Путина и Трампа первым

В среду в Кремле и Белом доме официально подтвердили информацию о состоявшемся телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Однако неизвестно, был ли этот диалог между политиками первым после смены главы Соединённых Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на этот вопрос.

«Это я без комментария оставлю. <...> Это был очень важный разговор. Вы знаете, что на фоне происходящего на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне», — заявил представитель Кремля.