Песков не ответил на вопрос, был ли вчерашний разговор Путина и Трампа первым
В среду в Кремле и Белом доме официально подтвердили информацию о состоявшемся телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Однако неизвестно, был ли этот диалог между политиками первым после смены главы Соединённых Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на этот вопрос.
«Это я без комментария оставлю. <...> Это был очень важный разговор. Вы знаете, что на фоне происходящего на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне», — заявил представитель Кремля.
Кроме того, Песков отказался ответить на вопрос, по чьей инициативе состоялся диалог. Однако он подчеркнул, что отсутствие контактов между Россией и США не способствовало скорому завершению конфликта на Украине.
Напомним, что 12 февраля у Путина состоялся телефонный разговор с президентом США. Диалог длился 1,5 часа. За это время лидеры двух держав успели обсудить российско-украинский конфликт и много других тем. Сейчас в Кремле прорабатывается вопрос о встрече Путина и американского лидера.
Life.ru