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Регион
13 февраля, 10:04

Песков: РФ в переговорах по Украине учитывает «красноречивый» опыт «Минска-2»

Российская сторона будет брать в расчёт опыт Минских соглашений 2015 при дальнейших взаимодействиях с Киевом на тему урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос об участии стран Европы в мирном процессе.

«Безусловно, опыт Минских соглашений весьма красноречив, и, конечно, этот опыт мы всегда будем учитывать при всех дальнейших шагах. Что касается участия Европы — пока нет никакого понимания формата возможного диалога, формата возможного переговорного процесса», — подчеркнул Песков, отметив, что об этом говорить преждевременно.

Представитель Кремля добавил, что пока не знает, какие страны примут участие в переговорах. Контактов с компаньонами не было.

Путин заявил, что все предложения по мирному решению на Украине были отвергнуты
Путин заявил, что все предложения по мирному решению на Украине были отвергнуты

Недавно назначенный посланник по Украине Кит Келлог завил, что американская сторона не допустит повторения неудачных Минских соглашений. Он также подчеркнул, что США желает разрешить конфликт в кратчайшие сроки.

Напомним, 12 февраля 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали «Минск-2», который должен был положить конец вооружённому конфликту в Донбассе. Спустя семь лет экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что соглашения были подписаны с целью «дать Украине время» для вооружения. В феврале прошлого года Владимир Зеленский заявил, что не собирается заключать никаких соглашений наподобие Минских.

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Life.ru

Николай Рюмин
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