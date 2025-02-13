Песков: РФ в переговорах по Украине учитывает «красноречивый» опыт «Минска-2»

Российская сторона будет брать в расчёт опыт Минских соглашений 2015 при дальнейших взаимодействиях с Киевом на тему урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос об участии стран Европы в мирном процессе.

«Безусловно, опыт Минских соглашений весьма красноречив, и, конечно, этот опыт мы всегда будем учитывать при всех дальнейших шагах. Что касается участия Европы — пока нет никакого понимания формата возможного диалога, формата возможного переговорного процесса», — подчеркнул Песков, отметив, что об этом говорить преждевременно.

Представитель Кремля добавил, что пока не знает, какие страны примут участие в переговорах. Контактов с компаньонами не было.

Недавно назначенный посланник по Украине Кит Келлог завил, что американская сторона не допустит повторения неудачных Минских соглашений. Он также подчеркнул, что США желает разрешить конфликт в кратчайшие сроки.