Песков: РФ в переговорах по Украине учитывает «красноречивый» опыт «Минска-2»
Российская сторона будет брать в расчёт опыт Минских соглашений 2015 при дальнейших взаимодействиях с Киевом на тему урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос об участии стран Европы в мирном процессе.
«Безусловно, опыт Минских соглашений весьма красноречив, и, конечно, этот опыт мы всегда будем учитывать при всех дальнейших шагах. Что касается участия Европы — пока нет никакого понимания формата возможного диалога, формата возможного переговорного процесса», — подчеркнул Песков, отметив, что об этом говорить преждевременно.
Представитель Кремля добавил, что пока не знает, какие страны примут участие в переговорах. Контактов с компаньонами не было.
Недавно назначенный посланник по Украине Кит Келлог завил, что американская сторона не допустит повторения неудачных Минских соглашений. Он также подчеркнул, что США желает разрешить конфликт в кратчайшие сроки.
Напомним, 12 февраля 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали «Минск-2», который должен был положить конец вооружённому конфликту в Донбассе. Спустя семь лет экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что соглашения были подписаны с целью «дать Украине время» для вооружения. В феврале прошлого года Владимир Зеленский заявил, что не собирается заключать никаких соглашений наподобие Минских.
Life.ru