Песков заявил, что Путин и Трамп обсудили энергетический сектор
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора коснулись экономической темы. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, главы государств обсуждали сектор энергетики.
«Энергетический сектор», — сказал Песков в ответ на вопрос, какая именно из экономических тем обсуждалась в ходе беседы лидеров.
Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и американским лидером, который длился 1,5 часа. Главы двух крупнейших держав обсудили ряд тем, в том числе урегулирование на Украине, а также договорились о взаимных визитах. Путин поддержал тезис Трампа о сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном. В скором времени может состояться встреча российского и американского президентов.
ТАСС / imago / Xinhua / Lehtikuva / Heikki Saukkomaa