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13 февраля, 10:08

Песков заявил, что Путин и Трамп обсудили энергетический сектор

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора коснулись экономической темы. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, главы государств обсуждали сектор энергетики.

«Энергетический сектор», — сказал Песков в ответ на вопрос, какая именно из экономических тем обсуждалась в ходе беседы лидеров.

Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и американским лидером, который длился 1,5 часа. Главы двух крупнейших держав обсудили ряд тем, в том числе урегулирование на Украине, а также договорились о взаимных визитах. Путин поддержал тезис Трампа о сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном. В скором времени может состояться встреча российского и американского президентов.

Песков не ответил на вопрос, был ли вчерашний разговор Путина и Трампа первым
Песков не ответил на вопрос, был ли вчерашний разговор Путина и Трампа первым
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ТАСС / imago / Xinhua / Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Александр Юнашев
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