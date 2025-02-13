Песков заявил, что Путин и Трамп обсудили энергетический сектор

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора коснулись экономической темы. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, главы государств обсуждали сектор энергетики.

«Энергетический сектор», — сказал Песков в ответ на вопрос, какая именно из экономических тем обсуждалась в ходе беседы лидеров.