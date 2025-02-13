Эксперты предсказали, как долго продлится эйфория рубля после разговора Путина и Трампа

Первая реакция на укрепление рубля выглядит вполне обоснованной: инвесторы переходят с валютных активов на рублевые, стремясь воспользоваться текущим ростом. Такое мнение высказала в комментарии для «РБК Инвестиций» главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Тем не менее, дальнейшие перспективы рубля, даже при частичном ослаблении санкционного давления, остаются неопределёнными.

Софья Донец подчеркивает, что после введения санкций в 2022 году влияние на импорт оказалось более заметным и быстрым, чем на экспорт, что способствовало укреплению рубля. Летом 2022 года курс доллара упал до 50 рублей, но с восстановлением импортных потоков в Россию он начал расти, завершив год на уровне 69,9 рубля.

По ее мнению, аналогичная ситуация может возникнуть и при смягчении санкций.

«При ослаблении санкционного режима, несмотря на достигнутое импортозамещение, мы можем наблюдать увеличение импорта. Это может негативно сказаться на рубле в долгосрочной перспективе», — поясняет она.

Что касается экспорта, то ситуация также остается сложной. Дисконт к российской нефти может снизиться, но мировые цены на нефть могут упасть из-за роста предложения со стороны России.

«Таким образом, мы можем столкнуться с меньшим дисконтом, но и с более низкими ценами на сырьё», — добавляет аналитик.