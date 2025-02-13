Эксперты предсказали, как долго продлится эйфория рубля после разговора Путина и Трампа
Экономист Донец: Дальнейшие перспективы рубля остаются неопределёнными
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Первая реакция на укрепление рубля выглядит вполне обоснованной: инвесторы переходят с валютных активов на рублевые, стремясь воспользоваться текущим ростом. Такое мнение высказала в комментарии для «РБК Инвестиций» главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Тем не менее, дальнейшие перспективы рубля, даже при частичном ослаблении санкционного давления, остаются неопределёнными.
Софья Донец подчеркивает, что после введения санкций в 2022 году влияние на импорт оказалось более заметным и быстрым, чем на экспорт, что способствовало укреплению рубля. Летом 2022 года курс доллара упал до 50 рублей, но с восстановлением импортных потоков в Россию он начал расти, завершив год на уровне 69,9 рубля.
По ее мнению, аналогичная ситуация может возникнуть и при смягчении санкций.
«При ослаблении санкционного режима, несмотря на достигнутое импортозамещение, мы можем наблюдать увеличение импорта. Это может негативно сказаться на рубле в долгосрочной перспективе», — поясняет она.
Что касается экспорта, то ситуация также остается сложной. Дисконт к российской нефти может снизиться, но мировые цены на нефть могут упасть из-за роста предложения со стороны России.
«Таким образом, мы можем столкнуться с меньшим дисконтом, но и с более низкими ценами на сырьё», — добавляет аналитик.
Неопределенность также сохраняется относительно восстановления спроса на российский газ в Европе.
Ранее Life.ru сообщал, что за последние сутки курс доллара рухнул до 89 рублей. Это произошло после разговора президента России Владимира Путина и президента США, который состоялся 12 февраля и продлился 1,5 часа. Сразу после этого индекс Мосбиржи впервые с 9 июля 2024 года превысил 3100 пунктов.