«Хныканье злит Трампа»: В ФРГ предрекли конфликт между США и Европой из-за Украины
Политолог Рар: Между США и Европой назревает серьёзный конфликт из-за Украины
Между США и Европой может разгореться серьёзный конфликт из-за Украины. Брюссель настаивает на том, чтобы ему предоставили возможность участвовать в переговорах, однако американский лидер Дональд Трамп не поддерживает эту идею, рассказал германский политолог Александр Рар. По его словам, недавний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Трампом стал полной неожиданностью для Европы.
«Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что её нельзя исключать из дипломатического процесса, только ещё больше разозлит администрацию Трампа», — сказал политолог в интервью газете «Взгляд».
Кроме того, Трамп не планирует приглашать на встречу с Путиным ни главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, ни верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. В связи с этим, по словам Рара, между Вашингтоном и Брюсселем назревает серьёзный конфликт, и Берлин, Лондон и Париж оказываются под давлением как со стороны РФ, так и Соединённых Штатов.
Напомним, накануне, 12 февраля Путин и Трамп провели первый разговор после переизбрания республиканца. Лидеры стран 1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Президент США высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин же упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём переговоров. Также глава государства договорились посетить страны друг друга с визитами.
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