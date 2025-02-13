«Хныканье злит Трампа»: В ФРГ предрекли конфликт между США и Европой из-за Украины

Между США и Европой может разгореться серьёзный конфликт из-за Украины. Брюссель настаивает на том, чтобы ему предоставили возможность участвовать в переговорах, однако американский лидер Дональд Трамп не поддерживает эту идею, рассказал германский политолог Александр Рар. По его словам, недавний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Трампом стал полной неожиданностью для Европы.

«Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что её нельзя исключать из дипломатического процесса, только ещё больше разозлит администрацию Трампа», — сказал политолог в интервью газете «Взгляд».