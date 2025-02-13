«Война на истощение РФ»: Китай назвали незаинтересованным в прекращении конфликта на Украине

Китай можно рассматривать как заинтересованную сторону в продолжении «войны на истощение России». Именно поэтому роль Пекина в урегулировании конфликта на Украине в дальнейшем будет «никакая», заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Китай заинтересован в продолжении войны на истощение РФ, потому что в таком случае Китай становится всё более доминирующим, безальтернативным партнёром, более того, старшим партнёром по некоторым вопросам РФ», — заявил Пинчук в беседе с «Царьградом».