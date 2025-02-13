«Война на истощение РФ»: Китай назвали незаинтересованным в прекращении конфликта на Украине
Обозреватель Пинчук: Китай заинтересован в продолжении «войны на истощение РФ»
Китай можно рассматривать как заинтересованную сторону в продолжении «войны на истощение России». Именно поэтому роль Пекина в урегулировании конфликта на Украине в дальнейшем будет «никакая», заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Андрей Пинчук.
«Китай заинтересован в продолжении войны на истощение РФ, потому что в таком случае Китай становится всё более доминирующим, безальтернативным партнёром, более того, старшим партнёром по некоторым вопросам РФ», — заявил Пинчук в беседе с «Царьградом».
Эксперт считает, что у Пекина не будет роли в примирении конфликтующих сторон. КНР сосредоточена на защите своих интересов и не стремится к установлению дружеских отношений, подчеркнул он.
Напомним, в вопросе урегулирования украинского конфликта появились серьёзные подвижки после того, как вчера, 12 февраля, между Путиным и Трампом состоялся первый разговор после переизбрания республиканца. Лидеры стран в течение 1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Президент Соединённых Штатов выразил желание как можно скорее остановить боевые действия, Путин же упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта. Он также согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём переговоров.
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