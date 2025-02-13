Царёв: После разговора Путина и Трампа Украина просто заткнулась

Официальный Киев жёстко критиковал других мировых лидеров за их взаимодействие с Владимиром Путиным, но после телефонного разговора с Дональдом Трампом затаил молчание. На этот забавный факт обратил внимание экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам политика, на этот раз Украина «просто заткнулась», осознав своё поражение, в том числе, и на дипломатическом поле.

«Российский и американский президент говорили 1,5 часа — это достаточно. Судя по релизу разговора Зеленского и Трампа — он длился 5-10 минут по факту. Видно, что Путин и Трамп относятся друг к другу с уважением», — добавил Царёв.