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13 февраля, 14:11

Царёв: После разговора Путина и Трампа Украина просто заткнулась

Официальный Киев жёстко критиковал других мировых лидеров за их взаимодействие с Владимиром Путиным, но после телефонного разговора с Дональдом Трампом затаил молчание. На этот забавный факт обратил внимание экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам политика, на этот раз Украина «просто заткнулась», осознав своё поражение, в том числе, и на дипломатическом поле.

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«Российский и американский президент говорили 1,5 часа — это достаточно. Судя по релизу разговора Зеленского и Трампа — он длился 5-10 минут по факту. Видно, что Путин и Трамп относятся друг к другу с уважением», — добавил Царёв.

Напомним, вчера, 12 февраля, состоялся первый после переизбрания Трампа разговор президентов РФ и США. Лидеры обсуждали Украину. Американский глава отметил, что спор нужно решить мирно. Путин же напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

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Wikipedia, © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Марина Фещенко
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