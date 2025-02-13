У Зеленского заявили, что переговоры с США по полезным ископаемым «только начинаются»

Переговоры между Украиной и США по вопросам полезных ископаемых находятся на начальной стадии. Об этом заявил советник Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

«Переговорный процесс только начинается. Традиционное нетерпение Украины может сыграть злую шутку. Команды ещё не встречались в полном составе: были только предварительные беседы, а первый визит представителя администрации в Украину состоялся совсем недавно,» - отметил он в эфире всеукраинского телемарафона.