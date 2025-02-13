У Зеленского заявили, что переговоры с США по полезным ископаемым «только начинаются»
Лещенко: Переговоры Украины и США по полезным ископаемым только начинаются
Переговоры между Украиной и США по вопросам полезных ископаемых находятся на начальной стадии. Об этом заявил советник Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«Переговорный процесс только начинается. Традиционное нетерпение Украины может сыграть злую шутку. Команды ещё не встречались в полном составе: были только предварительные беседы, а первый визит представителя администрации в Украину состоялся совсем недавно,» - отметил он в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее Белый Дом заявил, что Украина должна гарантировать безопасность американских инвестиций, так как в будущем страна может оказаться под контролем России. В качестве условия он потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. Изначально Зеленский согласился с требованиями , однако вскоре экс-комик решил не подписывать соглашение по ископаемым.
Пресс-служба президента Украины