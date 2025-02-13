Песков намекнул, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приоткрыл тайну состоявшегося вчера разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля намекнул, по чьей инициативе состоялся этот контакт.

«Собственно, президент Трамп ещё во время кампании и после выборов, до инаугурации, он говорил о том, что он собирается позвонить президенту Путину... Мы можем вспомнить эти заявления президента Трампа», — отметил Песков.