Песков намекнул, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа
Песков об инициаторе разговора: Трамп заявлял, что хочет позвонить Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приоткрыл тайну состоявшегося вчера разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля намекнул, по чьей инициативе состоялся этот контакт.
«Собственно, президент Трамп ещё во время кампании и после выборов, до инаугурации, он говорил о том, что он собирается позвонить президенту Путину... Мы можем вспомнить эти заявления президента Трампа», — отметил Песков.
Напомним, 12 февраля 2025 года состоялся первый телефонный разговор между президентами России и США после переизбрания Дональда Трампа. В ходе общения лидеры обсудили ситуацию на Украине. Американский президент акцентировал внимание на значимости мирного разрешения конфликта, в то время как Путин подчеркнул необходимость устранения основных причин всех проблем и согласился с тем, что устойчивое урегулирование возможно только через мирные переговоры. Позже Дмитрий Песков заявил о возможности новых телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.