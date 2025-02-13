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Регион
13 февраля, 15:16

Песков намекнул, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа

Песков об инициаторе разговора: Трамп заявлял, что хочет позвонить Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приоткрыл тайну состоявшегося вчера разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля намекнул, по чьей инициативе состоялся этот контакт.

«Собственно, президент Трамп ещё во время кампании и после выборов, до инаугурации, он говорил о том, что он собирается позвонить президенту Путину... Мы можем вспомнить эти заявления президента Трампа», — отметил Песков.

Названы две возможные даты прекращения огня на Украине
Названы две возможные даты прекращения огня на Украине

Напомним, 12 февраля 2025 года состоялся первый телефонный разговор между президентами России и США после переизбрания Дональда Трампа. В ходе общения лидеры обсудили ситуацию на Украине. Американский президент акцентировал внимание на значимости мирного разрешения конфликта, в то время как Путин подчеркнул необходимость устранения основных причин всех проблем и согласился с тем, что устойчивое урегулирование возможно только через мирные переговоры. Позже Дмитрий Песков заявил о возможности новых телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Александра Вишнякова
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