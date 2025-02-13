В Британии посоветовали Киеву послать Трампа на три буквы
The Times: Минобороны Британии посоветовало Киеву нецензурно послать Трампа
Киеву следует послать президента США Дональда Трампа куда подальше. Об этом в беседе с The Times заявил источник из Минобороны Британии. По его мнению, Украина сражалась не для того, чтобы её отстранили от обсуждения по мирным переговорам.
«Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как бойцы ВСУ на острове Змеиный», — сказал собеседник издания.
В начале спецоперации в соцсетях разлетелась аудиозапись, как во время боёв за остров Змеиный солдаты ВС РФ предложили бойцу ВСУ сдаться. В ответ тот послал нецензурной лексикой российских военных вместе с кораблём.
Тем временем между президентом России Вадимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом скоро могут состояться переговоры по Украине. В Европе тут же забеспокоились о своём месте за столом переговоров. Так, в МИД Германии заявили, что мир может быть достигнут только при участии Киева и Евросоюза. Кроме того, страны ЕС публиковали совместное заявление, в котором поддержали территориальную целостность Украины.
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