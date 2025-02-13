Киеву следует послать президента США Дональда Трампа куда подальше. Об этом в беседе с The Times заявил источник из Минобороны Британии. По его мнению, Украина сражалась не для того, чтобы её отстранили от обсуждения по мирным переговорам.

«Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как бойцы ВСУ на острове Змеиный», — сказал собеседник издания.