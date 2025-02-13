Кремль ответил на вопрос об участии Украины в переговорах

Киев будет приглашён к участию в процессе переговоров по разрешению ситуации в Украине, однако также будет проходить двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины», — добавил он, отвечая на вопрос о роли Украины в переговорах.