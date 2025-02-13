Кремль ответил на вопрос об участии Украины в переговорах
Песков: Так или иначе, Украина будет участвовать в переговорах
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Киев будет приглашён к участию в процессе переговоров по разрешению ситуации в Украине, однако также будет проходить двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
«Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины», — добавил он, отвечая на вопрос о роли Украины в переговорах.
Долгожданный телефонный разговор между президентами России и США состоялся накануне, 13 февраля. Американский президент акцентировал внимание на значимости мирного разрешения украинского конфликта, в то время как Путин подчеркнул необходимость устранения основных причин всех проблем и согласился с тем, что устойчивое урегулирование возможно только через мирные переговоры. Ранее были названы две возможные даты прекращения огня на Украине, а также город, где может пройти очная встреча президентов России и Америки.