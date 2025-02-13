Адвокат Бух: Александр Винник рад освобождению и скорому возвращению на родину

Освобождённый США в рамках обмена заключёнными россиянин Александр Винник рад скорому возвращению на родину. Об этом Kp.ru рассказал его адвокат Аркадий Бух.

«Он не сильно эмоциональный человек, но вчера в разговоре было понятно, что рад», — поделился правозащитник.