Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 20:31

Адвокат Бух: Александр Винник рад освобождению и скорому возвращению на родину

Александр Винник. Обложка © ТАСС / AP / Petros Giannakouris

Александр Винник. Обложка © ТАСС / AP / Petros Giannakouris

Освобождённый США в рамках обмена заключёнными россиянин Александр Винник рад скорому возвращению на родину. Об этом Kp.ru рассказал его адвокат Аркадий Бух.

«Он не сильно эмоциональный человек, но вчера в разговоре было понятно, что рад», — поделился правозащитник.

Бух добавил, что в транзите Александр находится без связи, а потому он сможет позвонить родным лишь по прибытии в пункт назначения.

«Предшествует переговорам»: Политолог раскрыл Life.ru значимость обмена Фогеля на Винника
«Предшествует переговорам»: Политолог раскрыл Life.ru значимость обмена Фогеля на Винника

Напомним, что самолёт с Винником уже вылетел из Турции в Россию. Штаты вернули россиянина после освобождения Москвой американца Марка Фогеля. Последний был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Александр Винник
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar