Адвокат Бух: Александр Винник рад освобождению и скорому возвращению на родину
Александр Винник. Обложка © ТАСС / AP / Petros Giannakouris
Освобождённый США в рамках обмена заключёнными россиянин Александр Винник рад скорому возвращению на родину. Об этом Kp.ru рассказал его адвокат Аркадий Бух.
«Он не сильно эмоциональный человек, но вчера в разговоре было понятно, что рад», — поделился правозащитник.
Бух добавил, что в транзите Александр находится без связи, а потому он сможет позвонить родным лишь по прибытии в пункт назначения.
Напомним, что самолёт с Винником уже вылетел из Турции в Россию. Штаты вернули россиянина после освобождения Москвой американца Марка Фогеля. Последний был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков.