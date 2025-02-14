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14 февраля, 11:17

В здании бывшего Электрозавода, где недавно был пожар, произошёл новый несчастный случай

Женщина упала в шахту лифта в здании бывшего Электрозавода в Москве

Лифтовая шахта в здании Электрозавода, куда упала женщина. Обложка © Telegram / Столичный СК

Лифтовая шахта в здании Электрозавода, куда упала женщина. Обложка © Telegram / Столичный СК

Женщина свалилась в шахту лифта в здании Электрозавода в восточной части столицы. Как пишет сайт MK.ru, именно в этом здании в минувшую субботу произошёл пожар, за помощью после которого обратились 16 человек.

Известно, что пострадавшая упала в шахту с высоты второго этажа. 360.ru сообщает, что спасатели уже достали её с помощью трёхколенной лестницы и альпинистского инвентаря. Предварительно, у 45-летней пострадавшей сломаны рука и нога.

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Как ранее рассказывал Life.ru, пожар в здании бывшего Электрозавода произошёл вечером 8 февраля. Загорелась та часть комплекса, где находились фитнес-клуб и танцевальная студия. Предварительно, к возгоранию привело короткое замыкание. Из пожара эвакуировали 80 человек.

Юрий Лысенко
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