В здании бывшего Электрозавода, где недавно был пожар, произошёл новый несчастный случай
Женщина упала в шахту лифта в здании бывшего Электрозавода в Москве
Лифтовая шахта в здании Электрозавода, куда упала женщина. Обложка © Telegram / Столичный СК
Женщина свалилась в шахту лифта в здании Электрозавода в восточной части столицы. Как пишет сайт MK.ru, именно в этом здании в минувшую субботу произошёл пожар, за помощью после которого обратились 16 человек.
Известно, что пострадавшая упала в шахту с высоты второго этажа. 360.ru сообщает, что спасатели уже достали её с помощью трёхколенной лестницы и альпинистского инвентаря. Предварительно, у 45-летней пострадавшей сломаны рука и нога.
Как ранее рассказывал Life.ru, пожар в здании бывшего Электрозавода произошёл вечером 8 февраля. Загорелась та часть комплекса, где находились фитнес-клуб и танцевальная студия. Предварительно, к возгоранию привело короткое замыкание. Из пожара эвакуировали 80 человек.