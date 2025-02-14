Песков: Российская делегация вряд ли полетела бы на переговоры на борту ВВС США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сомнения, что российская делегация воспользовалась бы американским военным бортом для полёта в Мюнхен на переговоры. Однако официальный представитель Кремля подчеркнул, что более точной информацией на этот счёт не располагает.

«Мне об этом ничего неизвестно. Могу только сказать, что вряд ли российские официальные лица пользовались бы американским военным самолётом. Мне это представляется так. Впрочем, мне ничего об этом неизвестно», — заявил он во время брифинга.