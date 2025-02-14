Песков: Российская делегация вряд ли полетела бы на переговоры на борту ВВС США
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сомнения, что российская делегация воспользовалась бы американским военным бортом для полёта в Мюнхен на переговоры. Однако официальный представитель Кремля подчеркнул, что более точной информацией на этот счёт не располагает.
«Мне об этом ничего неизвестно. Могу только сказать, что вряд ли российские официальные лица пользовались бы американским военным самолётом. Мне это представляется так. Впрочем, мне ничего об этом неизвестно», — заявил он во время брифинга.
Так Песков ответил на вопрос о публикациях, в которых было сказано, что самолёт ВВС США, перевозивший россиянина Александра Винника, мог бы на обратном пути забрать российскую делегацию на переговоры, запланированные в Мюнхене.
Ранее Дональд Трамп анонсировал переговоры России и США на конференции по безопасности в Мюнхене. Делегации намерены обсудить решение украинского вопроса. Однако Кремль не подтвердил предстоящий контакт с американскими партнёрами.
Life.ru