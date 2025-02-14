МИД вызвал на ковёр поверенных стран Балтии из-за проблемы с военными пенсиями
Захарова: Москва требует от Прибалтики решения проблем с военными пенсиями из РФ
Москва требует от Литвы, Латвии и Эстонии незамедлительного решения проблемы с выплатами военных пенсий из России, так как кризисную ситуацию искусственно создали западные банки и прибалтийские власти. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Принципиальная позиция нашей страны по данному вопросу доведена до внешнеполитических ведомств прибалтийских государств, в том числе в ходе бесед с временными поверенными в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве. Вручены соответствующие ноты. Мы добиваемся от официальных властей Латвии, Литвы и Эстонии незамедлительных действий по урегулированию этой острой проблемы», — уточнила она.
Захарова подчеркнула, что российские дипломаты сейчас встречаются с военными пенсионерами, проживающими в Прибалтике, и объясняют им причины задержки выплат. Как напомнила представитель МИД, вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на зарубежных финансовых учреждениях. Например, Сведбанк (Swedbank) больше не принимает платежи, транзакции по которым попали под незаконные антироссийские санкции. Захарова заверила, что Москва не остановится в решении вопроса и добьётся выплат военных пенсий.
Ранее прибалтийские страны вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Договорённость об обмене электроэнергией между государствами существовала с февраля 2001 года, но страны Балтии на протяжении десяти лет готовились к разрыву энергокольца. Минэнерго Белоруссии заверило, что энергосистема страны продолжает работать стабильно после того, как балтийские страны покинули БРЭЛЛ.
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