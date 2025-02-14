МИД вызвал на ковёр поверенных стран Балтии из-за проблемы с военными пенсиями

Москва требует от Литвы, Латвии и Эстонии незамедлительного решения проблемы с выплатами военных пенсий из России, так как кризисную ситуацию искусственно создали западные банки и прибалтийские власти. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Принципиальная позиция нашей страны по данному вопросу доведена до внешнеполитических ведомств прибалтийских государств, в том числе в ходе бесед с временными поверенными в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве. Вручены соответствующие ноты. Мы добиваемся от официальных властей Латвии, Литвы и Эстонии незамедлительных действий по урегулированию этой острой проблемы», — уточнила она.