В Турции назвали условие, при котором конфликт на Украине можно было предотвратить за 24 часа
Hürriyet: Конфликт на Украине можно было предотвратить за сутки до его начала
Конфликта на Украине можно было предотвратить за сутки до его начала. Об условиях такого исхода событий пишет турецкая газета Hürriyet.
Авторы утверждают, что конфликт бы не начался, если бы за 24 часа Запад объявил, что Украина не будет принята в НАТО.
«Но тогда США хотели войны. Теперь они хотят мира. А почему? Потому что есть реальность Трампа. Трамп считает миллиарды долларов, потраченные на Украину, неправильными», — говорится в публикации.
Напомним, 12 февраля, состоялся первый после переизбрания Трампа разговор президентов РФ и США. Лидеры обсуждали Украину, и американский глава выступил за скорейшее разрешение конфликта. Путин же напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
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