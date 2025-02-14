В Турции назвали условие, при котором конфликт на Украине можно было предотвратить за 24 часа

Конфликта на Украине можно было предотвратить за сутки до его начала. Об условиях такого исхода событий пишет турецкая газета Hürriyet.

Авторы утверждают, что конфликт бы не начался, если бы за 24 часа Запад объявил, что Украина не будет принята в НАТО.