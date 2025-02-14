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14 февраля, 14:52

Новый гендиректор Роскосмоса сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов принял ряд кадровых решений, в результате которых произошли изменения в руководстве АО «ЦНИИмаш» и НПО Лавочкина. Сергей Коблов завершил свои полномочия на посту главы «ЦНИИмаш» по окончании контракта, и его заменил Василий Титов, ранее занимавший должность заместителя.

В НПО Лавочкина исполняющим обязанности генерального директора вместо Дмитрия Яременко стал Олег Кем, который также работал заместителем и обладает более чем 10-летним опытом в госкорпорации, где курировал разработку автоматических космических комплексов. С новыми руководителями подписаны краткосрочные контракты, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Напомним, 6 февраля президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Баканова на пост главы «Роскосмоса», отправив в отставку предыдущего руководителя ведомства Юрия Борисова. Позже Дмитрий Песков раскрыл причины смены главы «Роскосмоса». 7 февраля первый вице-премьер Денис Мантуров представил руководству «Роскосмоса» нового гендиректора.

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ТАСС / Егор Алеев

Марина Фещенко
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