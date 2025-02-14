Политолог раскрыл Life.ru значение слов Вэнса о шокирующей сделке с Россией
Политолог Солонников: Сделка по Украине может вызвать удивление у людей
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал провокационное заявление о том, что детали сделки по Украине могут оказаться шокирующими для многих. Однако представитель американской стороны не уточнил, кто именно будет в недоумении после предстоящих переговоров. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал Life.ru высказывание Вэнса и подчеркнул, что последствия сделки действительно могут оказаться шокирующими. Однако всё зависит от деталей, а также от того, с кем будет заключено соглашение.
Смотря где и кого будут шокировать детали сделки. Если Россия будет заключать сделку, подписывать договор — важно с кем это будет. Для начала, если подписывать договор о том, что не будет ликвидирован нынешний режим на Украине, а это означает, что не будет выполнена цель, поставленная президентом Путиным, — это многих шокирует в России.
«Если вопрос будет идти о том, что США прекращают финансирование Украины и дальше война против России на Украине будет вестись только силами Европы, то есть военные действия будут продолжаться, будет поставляться и дальше оружие — это шокирует Европу. Потому что они не готовы полностью брать это на себя», — заявил он.
Не только Россия и Европа могут быть повергнуты в шок — с неприятными последствиями может столкнуться и украинская сторона. Отсутствие американского финансирования окажется довольно тяжёлым бременем для киевских властей, поэтому в бюджете быстро начнётся дефицит. Туманным по-прежнему остаётся и будущее украинского режима.
«Нынешний президент Зеленский, возможно, готов был бы уйти, но ему нужны гарантии собственной безопасности. Если ему придётся уходить без этих гарантий, это станет для него серьёзной неприятностью. Таким образом, у всех сторон есть свои нюансы», — подчеркнул эксперт.
Ещё один исход сделки — договорённость со Штатами, которая останется на уровне России и ЕС. Такой вариант, по словам Солонникова, вызовет удивление у многих людей во всём мире. Точно предугадать исход событий невозможно, поэтому остаётся только ждать.
«Далее возникает вопрос: что значит сделка? Сделка с кем? Если это договор с Америкой о выходе из конфликта, оставляя его на уровне России и Евросоюза, это действительно может шокировать многих. Да, конечно, это может вызвать удивление у людей по всему миру. Но пока мы совершенно не знаем, о чём идёт речь. Будем наблюдать», — подытожил Солонников.
Ранее хозяин Белого дома анонсировал переговоры России и США по Украине, которые состоятся в рамках конференции по безопасности в Мюнхене. Это первый запланированный контакт Москвы и Вашингтона по разрешению украинского вопроса. Однако делегацию РФ не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поэтому представителей России там не будет.
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