Политолог раскрыл Life.ru значение слов Вэнса о шокирующей сделке с Россией

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал провокационное заявление о том, что детали сделки по Украине могут оказаться шокирующими для многих. Однако представитель американской стороны не уточнил, кто именно будет в недоумении после предстоящих переговоров. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал Life.ru высказывание Вэнса и подчеркнул, что последствия сделки действительно могут оказаться шокирующими. Однако всё зависит от деталей, а также от того, с кем будет заключено соглашение.

Смотря где и кого будут шокировать детали сделки. Если Россия будет заключать сделку, подписывать договор — важно с кем это будет. Для начала, если подписывать договор о том, что не будет ликвидирован нынешний режим на Украине, а это означает, что не будет выполнена цель, поставленная президентом Путиным, — это многих шокирует в России. Дмитрий Солонников Политолог, директор Института современного государственного развития

«Если вопрос будет идти о том, что США прекращают финансирование Украины и дальше война против России на Украине будет вестись только силами Европы, то есть военные действия будут продолжаться, будет поставляться и дальше оружие — это шокирует Европу. Потому что они не готовы полностью брать это на себя», — заявил он.

Не только Россия и Европа могут быть повергнуты в шок — с неприятными последствиями может столкнуться и украинская сторона. Отсутствие американского финансирования окажется довольно тяжёлым бременем для киевских властей, поэтому в бюджете быстро начнётся дефицит. Туманным по-прежнему остаётся и будущее украинского режима.

«Нынешний президент Зеленский, возможно, готов был бы уйти, но ему нужны гарантии собственной безопасности. Если ему придётся уходить без этих гарантий, это станет для него серьёзной неприятностью. Таким образом, у всех сторон есть свои нюансы», — подчеркнул эксперт.

Ещё один исход сделки — договорённость со Штатами, которая останется на уровне России и ЕС. Такой вариант, по словам Солонникова, вызовет удивление у многих людей во всём мире. Точно предугадать исход событий невозможно, поэтому остаётся только ждать.