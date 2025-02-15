Новый президент Украины усадит Зеленского на скамью подсудимых, уверен Медведчук

Владимира Зеленского в скором времени можно будет увидеть на скамье подсудимых. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский осознаёт, что даже самый прозападный его преемник, а других на Украине сегодня не осталось, будет обязан усадить его на скамью подсудимых, поэтому на Украине продолжается активная зачистка политического поля», — объяснил бывший нардеп Украины.

Медведчук отметил, что свита Зеленского избавляется не только от неугодных политиков, активистов и инакомыслящих, но и переламывает целые ветви власти. Это означает, что в стране просто не останется тех, кто будет готов взять власть в свои руки.