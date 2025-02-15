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15 февраля, 07:26

Новый президент Украины усадит Зеленского на скамью подсудимых, уверен Медведчук

Медведчук уверен, что Зеленский закончит политическую карьеру за решёткой

Владимира Зеленского в скором времени можно будет увидеть на скамье подсудимых. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский осознаёт, что даже самый прозападный его преемник, а других на Украине сегодня не осталось, будет обязан усадить его на скамью подсудимых, поэтому на Украине продолжается активная зачистка политического поля», — объяснил бывший нардеп Украины.

Медведчук отметил, что свита Зеленского избавляется не только от неугодных политиков, активистов и инакомыслящих, но и переламывает целые ветви власти. Это означает, что в стране просто не останется тех, кто будет готов взять власть в свои руки.

«Не будет не только тех, кто потенциально может возглавить власть в стране, но и самой страны, как и самой власти. Возглавлять будет нечего и некому», — заключил он.

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Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что нынешние власти Украины раскалывают страну на части и «открывают ворота в ад». По её словам, каждый украинец осознаёт теперь, что страшный жестокий враг сидит не где-то за границей, а на самом видном месте в Киеве. Особенно опасными для Банковой являются тысячи солдат ВСУ, которые в любой момент могут сорваться и повернуть оружие в сторону украинских политиков. По словам украинцев, такие разговоры всё чаще слышны среди силовиков.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Озеров
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