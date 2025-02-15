В Совфеде перечислили меры поддержки для россиян предпенсионного возраста

В 2025 году статус предпенсионера получат 7,2 миллиона россиян: женщины в возрасте от 54 до 58 лет и мужчины от 59 до 63 лет. Об этом рассказала член Совета Федерации Ольга Епифанова. В беседе с «Газетой.ru» она перечислила меры поддержки для граждан предпенсионного возраста.

Сенатор отметила, что предпенсионер может выйти на пенсию за два года до наступления официального срока, если потеряет работу из-за сокращения штата или ликвидации компании. Однако досрочная пенсия назначается не автоматически, а по предложению службы занятости, если не сможет помочь гражданину найти работу.

В то же время предпенсионера нельзя уволить или не взять на работу из-за возраста, за дискриминацию работодателю грозит ответственность. Кроме того, граждане предпенсионного возраста могут рассчитывать на налоговые льготы, бесплатные курсы переквалификации и на два дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый год для прохождения диспансеризации.