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15 февраля, 11:50

В Совфеде перечислили меры поддержки для россиян предпенсионного возраста

Сенатор Епифанова: В 2025 году статус предпенсионера получат 7,2 млн россиян

В 2025 году статус предпенсионера получат 7,2 миллиона россиян: женщины в возрасте от 54 до 58 лет и мужчины от 59 до 63 лет. Об этом рассказала член Совета Федерации Ольга Епифанова. В беседе с «Газетой.ru» она перечислила меры поддержки для граждан предпенсионного возраста.

Сенатор отметила, что предпенсионер может выйти на пенсию за два года до наступления официального срока, если потеряет работу из-за сокращения штата или ликвидации компании. Однако досрочная пенсия назначается не автоматически, а по предложению службы занятости, если не сможет помочь гражданину найти работу.

В то же время предпенсионера нельзя уволить или не взять на работу из-за возраста, за дискриминацию работодателю грозит ответственность. Кроме того, граждане предпенсионного возраста могут рассчитывать на налоговые льготы, бесплатные курсы переквалификации и на два дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый год для прохождения диспансеризации.

«Если предпенсионеры состояли в трудовых отношениях не менее 26 недель до увольнения, им полагается пособие в размере 75% от среднего заработка в первые три месяца, 60% в следующие четыре месяца, а затем 45%. Пособие выплачивается в течение двух лет, правда, при наличии большого страхового стажа», — подчеркнула парламентарий, уточнив, что льготы зависят от стажа и пенсионных баллов.

Выйти на пенсию досрочно станет проще: Как это сделать
Выйти на пенсию досрочно станет проще: Как это сделать

Ранее в Госдуме перечислили ключевые доплаты к пенсии в 2025 году. Кроме того, российских пенсионеров предупредили об уменьшении мартовских пенсий. А ещё экономист объяснил, как заработать на пенсию выше средней.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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