«Сильная эмоция»: Психотерапевт раскрыл неочевидную пользу злости
Психотерапевт Крашкина: Злость может стать стимулом для перемен
Злость считается довольно сильной эмоцией, способной высвободить дополнительную энергию и стать стимулом для перемен в жизни, причём как на личном фронте, так и в целом в обществе. Об этом рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
«Злость — это сильная эмоция, которая сопровождается мощными физиологическими изменениями. <...> Все эти процессы дают дополнительную энергию и решительность, которые можно направить на достижение целей», — отметила эксперт.
Кроме того, злость может быть реакцией на несправедливость или нарушение личных границ. В этом случае эмоция поможет сконцентрироваться на проблеме и найти варианты её решения. Собеседница РИАМО подчеркнула, что злость сама по себе не несёт отрицательного смысла, однако важно научиться управлять своими эмоциями.