«Сильная эмоция»: Психотерапевт раскрыл неочевидную пользу злости

Злость считается довольно сильной эмоцией, способной высвободить дополнительную энергию и стать стимулом для перемен в жизни, причём как на личном фронте, так и в целом в обществе. Об этом рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Злость — это сильная эмоция, которая сопровождается мощными физиологическими изменениями. <...> Все эти процессы дают дополнительную энергию и решительность, которые можно направить на достижение целей», — отметила эксперт.