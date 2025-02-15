Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 13:30

«Сильная эмоция»: Психотерапевт раскрыл неочевидную пользу злости

Психотерапевт Крашкина: Злость может стать стимулом для перемен

Злость считается довольно сильной эмоцией, способной высвободить дополнительную энергию и стать стимулом для перемен в жизни, причём как на личном фронте, так и в целом в обществе. Об этом рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Злость — это сильная эмоция, которая сопровождается мощными физиологическими изменениями. <...> Все эти процессы дают дополнительную энергию и решительность, которые можно направить на достижение целей», — отметила эксперт.

Кроме того, злость может быть реакцией на несправедливость или нарушение личных границ. В этом случае эмоция поможет сконцентрироваться на проблеме и найти варианты её решения. Собеседница РИАМО подчеркнула, что злость сама по себе не несёт отрицательного смысла, однако важно научиться управлять своими эмоциями.

Насилие над собой, злость и ещё 5 действий, которые портят ауру
Насилие над собой, злость и ещё 5 действий, которые портят ауру

Ранее психолог объяснил, как правильно реагировать на манипуляцию молчанием. Кстати, дыхательные практики помогут избавиться от мыслей перед сном. А ещё россиян научили бороться с зимней хандрой.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar