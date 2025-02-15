ВСУ в отчаянии стягивают полчища со всей Западной Украины к Запорожью

ВСУ подтягивают свои подразделения из Киева и других частей Украины к западным кварталам города Запорожье. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселёв в эфире «Соловьёв.Live».

«В ближайшую неделю состоится большое противостояние, противник сегодня натаскивает туда и личный состав, и технику, причём в большом количестве из резервных подразделений, которые стягивают с правого берега [Днепра], из ротации, из Киева, Ровно, Львова, подразделения из Чернигова и так далее», — предупредил он.