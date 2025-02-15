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15 февраля, 14:02

ВСУ в отчаянии стягивают полчища со всей Западной Украины к Запорожью

Эксперт Киселёв: ВСУ перебрасывают резервы с запада Украины к Запорожью

ВСУ подтягивают свои подразделения из Киева и других частей Украины к западным кварталам города Запорожье. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселёв в эфире «Соловьёв.Live».

«В ближайшую неделю состоится большое противостояние, противник сегодня натаскивает туда и личный состав, и технику, причём в большом количестве из резервных подразделений, которые стягивают с правого берега [Днепра], из ротации, из Киева, Ровно, Львова, подразделения из Чернигова и так далее», — предупредил он.

По словам эксперта, командование Украины могло так зашевелиться из-за провала Киева на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступивший там Владимир Зеленский не добился никаких существенных успехов.

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Конференция в Мюнхене действительно прошла для украинского руководства не очень удачно. Да и вообще мероприятие в этом году отдаёт какой-то гнетущей безнадёгой. Ярчайшим его моментом стала речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, который по-отечески отчитал всю Европу за поддельную демократию, цена которой — 100 тысяч долларов. В Совфеде заявили, что главным итогом события стала смерть коллективного Запада. Пару лет назад Зеленскому там бы постелили под ноги ковёр и налили в стакан виски со льдом, но в этот раз ему даже на мове запретили говорить, осадив его на глазах у всех присутствующих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Озеров
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