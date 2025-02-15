Освобождённый из плена в Газе Труфанов получит новый паспорт гражданина РФ

Россиянин Александр Труфанов, который пробыл в плену у радикалов палестинского движения ХАМАС больше года, скоро получит новый паспорт гражданина РФ. Документ ожидает освобождённого из заложников мужчину в посольстве в Тель-Авиве. Об этом рассказал журналистам посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«В консульском отделе его ожидает паспорт гражданина Российской Федерации. Это очередной паспорт <...> в обмен на тот, срок действия которого истёк», — отметил дипломат.

Викторов пояснил, что Труфанов был схвачен радикалами 7 октября 2023 года, ровно за неделю до даты, когда должен был обменять свой старый паспорт на новый. По словам посла, россиянин до сих пор находится в больнице, и если врачи разрешат, то новый документ ему торжественно вручат прямо в палате.