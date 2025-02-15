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15 февраля, 18:16

«Разговаривать не о чем»: Зеленскому предложили вместо РФ торговать территориями на Луне

Сальдо: Зеленский может обменивать территории хоть на Луне

Заявления Владимира Зеленского об обмене землями с Россией — фантазии, он может с тем же успехом обменивать территории хоть на Луне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Пока ни о каких переговорах с Зеленским и речи нет. В своих фантазиях он может обменивать хоть территории на Луне, а нам с нелегитимным главарём режима разговаривать не о чём. Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши»,подчеркнул Сальдо в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, на днях Владимир Зеленский признался, что собирается предложить РФ прямой обмен территориями. Предполагается, что в свою очередь Киев выведет войска из Курской области. Не вполне понятно, на что рассчитывает экс-юморист: к настоящему моменту Армия России освободила уже более 60% территорий, которые ВСУ заняли после вторжения в августе. Выходит, что именно ради этого сомнительного коммерческого предложения украинское командование положило жизни более чем 60 тысяч украинских военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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