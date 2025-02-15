«Разговаривать не о чем»: Зеленскому предложили вместо РФ торговать территориями на Луне

Заявления Владимира Зеленского об обмене землями с Россией — фантазии, он может с тем же успехом обменивать территории хоть на Луне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Пока ни о каких переговорах с Зеленским и речи нет. В своих фантазиях он может обменивать хоть территории на Луне, а нам с нелегитимным главарём режима разговаривать не о чём. Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши», — подчеркнул Сальдо в беседе с РИА «Новости».